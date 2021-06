La bocca è simbolo di sensualità e femminilità. Questo lo sappiamo tutti. Molte donne, però, provano disagio perché vedono le proprie labbra troppo sottili. Partiamo dal presupposto che ogni bocca è bella perché particolare e unica. E, soprattutto, dovremmo concentrarci su come appare sul nostro viso e se si trova in armonia con i nostri lineamenti. Ma, se proprio dovessimo avvertire imbarazzo a causa di un paio di labbra poco voluminose, oggi abbiamo un consiglio davvero utile che vogliamo fornire.

Labbra morbide e più carnose e voluminose con un rimedio casalingo davvero sorprendente

Molte donne (e anche uomini) tengono tantissimo alla forma delle proprie labbra. Alcuni, addirittura, ricorrono alla chirurgia estetica per aumentarne il volume. Ma questo è un passo, per quanto accettabile, importante. E se non volessimo ricorrere a questo mezzo, ci sono altre strade che possiamo intraprendere prima. Infatti, ci sono tantissime soluzioni naturali che potrebbero aiutarci in questa battaglia. E oggi ne vogliamo consigliare uno. Perciò, ecco come avere labbra morbide e più carnose e voluminose con un rimedio casalingo davvero sorprendente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’olio di menta da oggi sarà sicuramente il nostro migliore amico

Pochi sono a conoscenza di questo rimedio naturale davvero efficace. Stiamo parlando dell’olio di menta. Questo ingrediente, infatti, potrebbe rendere le nostre labbra decisamente più carnose. Applicarlo direttamente sulla zona labbra sicuramente avrebbe un effetto immediato, ma ci farebbe sentire un pizzicore poco piacevole. Perciò, quello che possiamo fare è di unire un goccio dell’olio di menta al nostro burro cacao o al rossetto.

Prima di farlo, però, applichiamolo su una zona più piccola del corpo, come il polso, e vediamo la reazione della nostra pelle. E se dovessimo accorgerci che la pelle si arrossa in maniera esagerata, cerchiamo un altro metodo. In più, ricordiamo che questo è un rimedio casalingo che si basa sulla conoscenza popolare. Questo vuol dire che il consiglio non si basa su consiglio medico.

Approfondimento

Ecco come avere delle labbra carnose con rimedi naturali