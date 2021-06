Per avere la pancia piatta dovremmo tutti introdurre nell’alimentazione questi 5 incredibili alimenti

In estate, con la prova costume in arrivo, vogliamo tutti ritrovare la migliore forma fisica e soprattutto sgonfiare la pancia, punto debole di molti.

Sgonfiare la pancia non è un obiettivo impossibile da raggiungere, è sufficiente anche solo riattivare un buon funzionamento dell’intestino, con la giusta alimentazione.

Purtroppo, a causa della vita quotidiana frenetica, spesso consumiamo i pasti velocemente e le cattive abitudini alimentari aumentano il gonfiore e quindi l’aumento di peso.

Non tutti sanno che ci sono dei cibi che ci possono venire in soccorso, aiutandoci a drenare i liquidi in eccesso, diminuendo così il gonfiore.

Per avere la pancia piatta dovremo tutti introdurre nell’alimentazione questi 5 incredibili alimenti

Il finocchio è un alimento indispensabile per la nostra alimentazione, si può trovare anche sotto forma di tisane o ancora di tintura madre.

La cosa incredibile che lo contraddistingue è che ha una funzione incredibilmente purificante e digestiva, utile ad eliminare le tossine in eccesso e il gonfiore.

Le spezie sono delle sensazionali alleate della nostra alimentazione, queste ci aiutano a limitare la formazione di gas intestinale, agendo direttamente sulla fermentazione.

Anche lo yogurt, buonissimo e incredibilmente rinfrescante nelle giornate calde, è d’aiuto grazie ai fermenti lattici che contiene, riattivando la nostra flora batterica intestinale.

La papaya, invece, è un alimento poco conosciuto nel nostro Paese; è importante sapere che contiene molta acqua e vitamina C.

È un frutto delizioso, che è in grado di drenare i liquidi di troppo, favorendo così anche la nostra digestione quotidiana.

Non tutti sanno che per avere la pancia piatta dovremo tutti introdurre nell’alimentazione questi 5 incredibili alimenti, la soluzione è davvero semplice.

Ulteriori consigli

È bene ricordare quanto sia fondamentale adottare una dieta equilibrata, varia e soprattutto personalizzata, perché ognuno assorbe determinati cibi in modo differente.

Inoltre, è buona norma masticare molto lentamente, evitare di bere bibite gasate o cedere ad attacchi di fame nervosa.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo comunque di consultare sempre uno specialista o il medico di base per avere un quadro adatto ad ogni nostra esigenza.