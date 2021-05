Negli ultimi anni il nostro smartphone o iPhone è diventato un vero e proprio mini pc portatile con cui facciamo mille cose. Possiamo lavorarci, scrivere mail, utilizzare programmi come Word o Excel, fare delle video call formative e tanto altro ancora.

Però, durante i mesi più caldi dell’anno, spesso il nostro telefono si scalda troppo e capita di non riuscire a tenerlo più tra le mani.

Scopriamo insieme quali sono tutti i trucchi che dobbiamo per forza conoscere per raffreddare lo smartphone e prevenire il suo surriscaldamento in estate.

Piccole accortezze

Le alte temperature sono da sempre nemiche giurate dei dispositivi elettronici. Alcuni di questi, hanno dei limiti di temperatura massima che possono raggiungere e oltre i quali non riuscirebbero a sopravvivere.

La prima cosa da fare per prevenire il surriscaldamento del proprio telefono è di rimuovere la cover, soprattutto quando si ricarica la batteria. La cover è un efficace strumento di protezione ma trattiene il calore. Di conseguenza aumenta la temperatura del dispositivo. Se stiamo facendo lunghi viaggi in auto o la giornata è veramente troppo calda è consigliabile rimuoverla per il tempo di carica necessario.

Inoltre, un errore comune consiste nel disporre i vari dispositivi elettronici uno accanto all’altro, soprattutto durante il periodo di carica. Niente di più sbagliato: ciascun telefono deve avere il proprio spazio per “respirare” e deve stare lontano da altre fonti di calore ed energia.

Come prevenire il surriscaldamento dei dispositivi elettronici

Quante volte sarà capitato di volersi rilassare senza sentire continuamente il suono della notifica WhatsApp del nostro cellulare. E altrettante volte si è deciso di lasciare il dispositivo in macchina, fingendo anche di averlo dimenticato.

Concedersi un po’ di relax è doveroso ma se si lascia il telefono in auto assicuriamoci che sia nel bagagliaio.

Tutte le macchine sono di metallo: questo materiale non fa altro che amplificare il calore presente all’interno. Proprio per evitare che la temperatura del telefono salga troppo è preferibile lasciarlo nella parte meno calda dell’auto o servirsi di supporti auto per smartphone di raffreddamento.

Infine, sfatiamo l’errata convinzione che il telefono debba essere posizionato in luoghi freddi o vicino le borse frigo.

Al pari delle temperature troppo calde, anche la vicinanza con temperature troppo fredde causerebbe problemi. Ad esempio, collocando il proprio cellulare vicino a fonti di aria condizionata provocherebbe continui sbalzi di temperatura che potrebbero danneggiarlo.

Ma, oltre questi, quali sono tutti i trucchi che dobbiamo per forza conoscere per raffreddare lo smartphone e prevenire il suo surriscaldamento in estate?

Se il telefono è molto caldo bisogna subito chiudere tutte le applicazioni che si stanno utilizzando o che abbiamo lasciato aperte. Ridurre la luminosità del display, staccarlo dalla fonte di alimentazione se collegato, non usare programmi elaborati. Infine, se abbiamo usato il GPS in auto, una volta arrivati a destinazione, non dimentichiamo di disattivarlo.