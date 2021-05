La famiglia media italiana spende tanti soldi al mese per fare la spesa. Presentiamo allora in questa sede una tecnica che se applicata con costanza garantisce due risultati. Primo, tanti prodotti di qualità; secondo, il vantaggio di pagarli giusto la metà del loro prezzo pieno.

In altri termini, è semplice e straordinario questo modo di fare la spesa al supermercato con pochi soldi e comprando prodotti di alta qualità.

Le prime strategie che portano al risparmio quando facciamo la spesa al supermercato

Una prima tecnica passa per la scelta del o dei punti vendita da cui rifornirci.

Ci sono i (maxi) discount dove notoriamente costa molto meno fare la spesa. Ma è altrettanto furba l’idea di prendere a riferimento due-tre supermercati e sfruttare in contemporanea le loro promozioni. Spieghiamolo meglio.

Ipotizziamo che nella settimana X ci occorrono venti prodotti, come procedere?

Spesso gli operatori di settore ruotano i loro prodotti messi in promozione. Per cui non sarebbe male l’idea di visitare i punti vendita e acquistare da ognuno di essi solo i prodotti messi in offerta.

In questo caso però facciamo attenzione alle date di scadenza e a predisporre uno spazio in casa per conservare le scorte. Nell’articolo di cui qui il link illustriamo come arrivare a risparmiare anche 1.000 euro l’anno scegliendo il giusto punto vendita.

Ci proponiamo di spiegare perché è semplice e straordinario questo modo di fare la spesa al supermercato con pochi soldi e comprando prodotti di alta qualità

Ma le vie del risparmio non finiscono certo qui: aggiungiamo altre tre.

La prima consiste nel procurarci la tessera fedeltà dei nostri punti vendita dove ci rechiamo solitamente. Ci daranno modo di accedere ai prodotti scontati e riservati solo ai clienti tesserati.

La seconda tecnica consiste nello spulciare online i cataloghi dei supermercati della nostra zona. In pratica prima di passare all’acquisto studiamo già da casa presso quale distributore andare a fare la spesa. In questo modo andremo a colpo sicuro a comprare a prezzi interessanti i prodotti che fanno al caso nostro.

Infine la terza strategia rimanda all’utilizzo dei coupon spesa. Infatti, non è da escludere la possibilità di applicare lo sconto dei coupon a prodotti già messi in offerta, per un risparmio complessivo sul prezzo iniziale anche fino al 65%!

Per tutti i dettagli relativi a quest’ultima tecnica rimandiamo alla lettura dell’articolo di cui qui il link.

Spieghiamo infine perché è semplice e straordinario questo modo di fare la spesa al supermercato con pochi soldi e comprando prodotti di alta qualità

Ma il vero asso nella manica consiste nel programmare un preciso orario della spesa: la sera. Meglio, un po’ prima della chiusura dell’attività o, nel caso degli shop aperti ventiquattro ore su ventiquattro, da una certa ora in poi (di solito le venti).

Infatti, quasi sempre un po’ prima della chiusura queste attività praticano la politica del 50% sul fresco di giornata che è rimasto invenduto. Può trattarsi dei prodotti di gastronomia, dei prodotti del reparto pesce o carne o formaggi e derivati del latte in generale. Idem per i prodotti del banco pasticceria ma anche frutta e verdura.

Si tratta di prodotti che gli esercenti il giorno dopo non potrebbero più vendere. Ma che nella maggioranza dei casi sono buonissimi e di alta qualità. E che potrebbero costituire sia la cena del giorno che il pranzo di quello dopo.

Ma quanto costa questa merce di fine giornata? Esattamente la metà, ossia il 50% del loro prezzo pieno. Ecco perché affermiamo che è semplice e straordinario questo modo di fare la spesa al supermercato con pochi soldi e comprando prodotti di alta qualità!

Una tecnica alla portata di tutti e la cui potenza poggia sulla scelta del giusto orario in cui fare la spesa al supermercato.

Nulla da eccepire: è semplice e straordinario questo modo di fare la spesa al supermercato con pochi soldi e comprando prodotti di alta qualità!