Il mal di denti può cogliere in qualsiasi momento e non sempre abbiamo la possibilità di andare subito a farci vedere dal dentista. Possiamo prendere dei farmaci per far passare il dolore, ma forse non tutti sanno che possiamo farlo anche ricorrendo a rimedi naturali. Oggi, infatti, vogliamo svelare 4 rimedi portentosi per combattere il terribile mal di denti con ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case. Scopriamoli insieme.

Acqua e sale

Acqua e sale sono due ingredienti che tutti abbiamo in casa e che possono rivelarsi davvero infallibili. Il sale possiede un forte potere disinfettante e permette di rimuovere l’umidità e i batteri. Una soluzione salina, infatti, è ciò che fa al caso nostro: per realizzarla dobbiamo far scaldare dell’acqua ed aggiungere il sale. Per ogni bicchiere d’acqua, usiamo un cucchiaio di sale: a questo punto procediamo a sciacquare con esso la bocca come se fosse un collutorio. Dopo aver risciacquato per almeno 30 secondi la nostra bocca con questa soluzione, facciamo lo stesso con un po’ d’acqua fresca. Oltre a disinfettare infatti, permetterà di far passare il male ai denti.

Cipolla

Per quanto poco piacevole, la cipolla è un ottimo alleato contro il mal di denti. Infatti, la cipolla è un potente antidolorifico e possiamo usarla per stare meglio. Per farlo, dobbiamo tagliarne un pezzo e tenerlo in bocca per almeno un quarto d’ora in prossimità del punto che ci fa male. Dopodiché, risciacquiamo la bocca con un collutorio e noteremo che il male ai denti sarà diminuito.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano possiedono azione antisettica ed antinfiammatoria. Proprio queste sue proprietà sono molto utili per contrastare il mal di denti. Come possiamo usarlo quindi? Prendiamo due o tre chiodi di garofano e li mettiamo in bocca proprio nella zona che ci porta dolore. Li teniamo così per almeno 30 minuti e vedremo rapidamente i suoi benefici.

Impacchi freddi

L’impacco con ghiaccio è il più classico dei metodi per contrastare il mal di denti. Esso funziona perché il freddo rallenta la circolazione e diminuisce la sensibilità della zona con la quale entra a contatto. Applicare più volte al giorno impacchi di ghiaccio ci aiuterà a contrastare questo fastidioso dolore.

Questi sono 4 rimedi portentosi per combattere il terribile mal di denti con ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case. Ovviamente, se il dolore dovesse persistere, sarebbe opportuno rivolgersi allo specialista per indagare a fondo sul problema.

