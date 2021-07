Amiamo i piatti di mare ma siamo stanchi delle solite ricette? Ci sentiamo particolarmente ispirati e vogliamo stupire la platea con dei gusti irresistibili? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa presenteremo una ricetta facile e veloce da preparare per un secondo a base di polpo e ortaggi di stagione. E forse non abbiamo mai assaggiato il polpo così ma è una vera prelibatezza.

Gli ingredienti per il polpo con gli asparagi

Per preparare 4 porzioni di polpo con gli asparagi ci serviranno soltanto 4 ingredienti:

a) mezzo kg di polpi freschi;

b) un etto di asparagi;

c) olio extravergine d’oliva;

d) prezzemolo.

Un piatto povero ma anche estremamente salutare. Gli asparagi hanno pochissime calorie (circa 25 ogni 100 grammi), sono ricchi di antiossidanti e di minerali ottimi per combattere la ritenzione idrica.

Forse non abbiamo mai assaggiato il polpo così ma è una vera prelibatezza: la preparazione

Per realizzare il nostro secondo piatto a base di polpo e asparagi dobbiamo dividere in due la preparazione. Iniziamo dagli asparagi. Normalmente siamo abituati a metterli in pentola interi e a bollirli. In questo caso, invece, li taglieremo alla julienne e li rosoleremo. Ovviamente dopo averli lavati bene in acqua corrente e dopo aver rimosso la parte più dura del gambo.

A questo punto possiamo dedicarci al polpo. Rimuoviamo le parti che non mangeremo: gli occhi, il “dente” e il contenuto della sacca. Togliamo anche la parte centrale dei tentacoli e laviamo bene per rimuovere sale e impurità. Adesso procediamo con la cottura.

Riempiamo una pentola con acqua e inseriamo i polpi. Copriamola con un coperchio e accendiamo il fornello. Dopo 40 minuti il polpo dovrebbe essere tenere al punto giusto.

Facciamo cuocere gli asparagi in una padella antiaderente con olio e prezzemolo e non appena sono pronti aggiungiamo il polpo tagliato a pezzetti. Qualche minuto di mantecatura e possiamo servire guarnendo con un altro filo d’olio e con il prezzemolo rimasto.

Per esaltare al meglio il sapore del piatto lo chef consiglia un vino bianco di media struttura.

E se cerchiamo altre ricette di mare possiamo provare questa gustosissima variante della pasta alle vongole.