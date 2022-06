Altro che cheescake o coppa gelato, questo fresco dolce alle albicocche si prepara in 5 minuti ed è l’ideale per le serate d’estate

In estate i dolci per eccellenza sono i gelati e le cheescake. I lievitati cedono il passo a preparazioni senza cottura. Nessuno ha voglia di accendere il forno quando la colonnina di mercurio non scende sotto i 28°. Si dimentica spesso però una terza opzione: il semifreddo. Uscendo un po’ dalla routine della coppa o del cono gelato, potremmo valutare un’alternativa altrettanto golosa quanto scenografica: il semifreddo alle albicocche ed amaretti. Siamo, inoltre, arrivati alla stagione delle albicocche e quindi quale occasione migliore per gustarle in quantità.

La preparazione di questo semifreddo è veloce e si può servire con un delizioso topping all’albicocca. Vediamo però cosa ci occorre per prepararlo.

Ingredienti:

300 grammi di albicocche;

400 ml di panna liquida da montare;

150 grammi di amaretti;

20 grammi di zucchero a velo;

200 grammi di meringhe o spumiglie;

200 grammi di mandorle.

Preparazione del Semifreddo

Laviamo le albicocche e tagliamole a metà. Leviamo il nocciolo. Ora tagliamole a cubetti di circa un centimetro e mettiamole da parte. Montiamo, quindi la panna con lo sbattitore elettrico e aggiungiamo lo zucchero a velo a pioggia amalgamando delicatamente. Ora uniamo gli amaretti e le meringhe che avremo sminuzzato grossolanamente in precedenza. A questo punto aggiungiamo anche la granella di mandorle. Prendiamo un rettangolo di pellicola per alimenti e versiamo metà del composto ottenuto, cercando di ottenere una forma rettangolare. Ora disponiamo i pezzetti di albicocche. Non ci resta che ricoprire con la parte rimasta del composto e chiudere la pellicola. Stringiamo le estremità come una caramella, ottenendo la forma di un salame. Congeliamo per una notte intera. Togliamolo dal freezer circa 30 minuti prima di portarlo in tavola. Spolverizziamone la superficie con qualche amaretto sbriciolato o con un topping all’albicocca.

Salsa all’albicocca

Per preparare questa salsa d’accompagnamento ci basterà frullare nel mixer un albicocca denocciolata. Aggiungiamo quattro cucchiai di acqua e uno di zucchero bianco. Mettiamo per un minuto sul fuoco a far ridurre. Lasciamo raffreddare e poi versiamone qualche goccia sui piattini dove serviremo le fette di albicocca.

Se avessimo acquistato troppe albicocche che rischiano di marcire, abbiamo visto come preparare delle ottime lingue gommose.

