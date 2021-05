La combinazione perfetta per allontanare ed eliminare gli insopportabili insetti da roseti, orti e piante d’appartamento 

A chi non è mai capitato di aver notato svolazzare attorno alle proprie piante innumerevoli moscerini, non solo sgradevoli e fastidiosi ma anche dannosi per le stesse piante.

Questi moscerini si chiamano sciaridi o moscerini dei funghi, piccoli insetti che possono trasmettere funghi e procurare marciume alle piante. Attaccano le piante, depositano le uova sul terreno e si cibano delle sue radici.

La combinazione perfetta per allontanare ed eliminare gli insopportabili insetti dai roseti, orti e piante d’appartamento in modo veloce ed efficace

Un grandissimo alleato nella lotta contro i moscerini, ma anche di tutti i parassiti in genere, è l’infallibile aglio, che deve essere piantato in modo strategico in prossimità delle piantine da proteggere.

L’odore forte dell’aglio tenderà a coprire l’odore delle altre piante, in questo modo gli sciaridi disorientati e confusi non riusciranno più ad individuare le loro piante preferite.

Davvero efficace se si pianta l’aglio in prossimità di roseti, piante fiorite, peschi, carote, patate, insalate, cavoli, fragole e pomodori.

La pianta d’aglio ha bisogno di un clima asciutto e temperato, deve essere coltivata in un terreno sabbioso con pH mai inferire a 7.

Dunque, oltre ad avere una particolare cura del terreno ed evitare ristagni di acqua, l’aglio se coltivato nelle vicinanze di determinate piante, può preservarle da possibili attacchi da parte dei parassiti.

Formidabile anche come pesticida naturale da spruzzare direttamente sulle foglie e sui rami delle piante presenti sui terrazzi, balconi e ambienti domestici.

Si può creare una miscela di aglio, cipolla e peperoncino verde che dovranno essere pestati e lasciati a macerare per almeno un giorno.

Oppure si può prepare un mix di aglio, cipolla e peperoncino da lasciare in ammollo in acqua per due ore.

Soluzione filtrata, mescolata con un cucchiaino di aglio e poi nebulizzata sulle piante.

Contro gli sciaridi è possibile sfruttare un’ottima soluzione naturale, l’olio di Neem , un perfetto rimedio naturale. Un olio caratterizzato da un odore molto forte, mal tollerato dagli insetti adulti, che allontanandosi dalle piante non potranno più deporre le uova.

Si può utilizzare, due volte a settimana, diluito nell’acqua usata per innaffiare le piante o nebulizzato su foglie e rami.

