Il motto che recita “prevenire è meglio che curare vale anche per le piante”. Queste spesso lanciano dei segnali di richiesta di intervento che anche chi ha il pollice verde non comprende. Vediamo quali sono. Dunque ecco i trucchetti che pochi conoscono per capire le piante ed averle sempre sane e rigogliose.

Foglie gialli o marroni

Fra i primi indizi da non sottovalutare di una piantina bisognosa di soccorso, c’è il colore delle foglie. Ebbene, quando queste cominciano ad ingiallire vogliono comunicare che stanno ricevendo troppa acqua. Dunque suggeriamo di rinvasare la pianta usando nuovo terriccio ed eliminare le foglie ingiallite. Poi, posizionare il vaso in un luogo soleggiato. In una settimana la pianta dovrebbe riprendersi.

Al contrario se i bordi appaiono marroni, l’indicazione è che necessitano di maggiore umidità o che la qualità dell’acqua utilizzata le danneggia. In questo caso, suggeriamo di nebulizzare la pianta quotidianamente con dell’acqua decantata. Dunque riempire una brocca di acqua corrente e lasciare per una notte intera scoperta. Il giorno successivo i minerali dell’acqua si depositeranno e si limiteranno i rischi di danneggiare la pianta.

Infezioni e pidocchi

Quando sulle foglie mostrano delle piccole macchie ed i bordi diventano giallastri, la pianta sta segnalando una infestazione di funghi e batteri. In questo caso si dovrà rimuovere le foglie rovinate. È consigliabile anche isolare la piantina dalle altre per scongiurare il pericolo che l’infezione si propaghi. Si dovranno poi trattare le foglie, spesso anche i fusti e le radici, infestate. In commercio sono disponibili appositi prodotti chimici. Un’alternativa naturale consiste nello spruzzare la pianta con dell’acqua miscelata con un cucchiaio di bicarbonato e uno di olio di Neem. Questa operazione va ripetuta più volte.

Blocco di crescita

Soprattutto nei mesi freddi, può accadere che si manifesti un blocco di crescita della pianta. Può essere che questa sia dormiente o che invece stia morendo. Per capire il problema consigliamo di fare questa prova. Dunque spezzare un rametto in due. Se basta poca pressione ed il ramo appare asciutto internamente, probabilmente la pianta sta esalando i suoi ultimi respiri. Se invece il tralcio risulta umido all’interno ed elastico è solo dormiente.

Infine ricordiamo l’importanza di posizionare le piante alla giusta esposizione. Solitamente la pianta per comunicare che necessita di maggiore luce tende a mostrare foglie più lunghe e sottili rispetto al normale.

