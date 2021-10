Avere gli asciugamani sempre profumati non è sempre facile, infatti succede spesso che, dopo averli lavati, prendano un odore sgradevole che li rende inutilizzabili.

È una situazione che può capitare sia in inverno che in estate ed il problema è causato dalla lavatrice e dall’umidità che si impregna nelle fibre.

Ecco perché è fondamentale effettuare controlli periodici e utilizzare un semplice trucchetto che ci aiuti ad eliminare la puzza dalla lavatrice, evitando così sprechi inutili.

Sembra incredibile ma per eliminare l’odore di umido dagli asciugamani basta un solo sensazionale ingrediente

Per eliminare questo cattivo odore non è necessario acquistare prodotti chimici, infatti, potremo risparmiare grazie ad un prodotto che abbiamo tutti in cucina.

Si tratta del limone, che oltre a donare sapore alle nostre pietanze è utile in casa perché è incredibilmente versatile.

Infatti, oltre al bicarbonato e l’aceto questo è l’ingrediente perfetto per pulire il forno in modo rapido ed efficace.

Basterà spremere 125 ml di succo di un limone e diluirlo in una bacinella d’acqua calda e immergere i nostri asciugamani per circa un’ora.

Grazie alle sue straordinarie proprietà è in grado di eliminare i cattivi odori e disinfettare allo stesso tempo gli asciugamani efficacemente.

Passato il tempo necessario, dovremo soltanto metterli in lavatrice ed effettuare il normale lavaggio.

In alternativa, facciamo bollire un litro di acqua e mettiamo al suo interno 4 fette di limone, così risparmieremo tempo.

Questo ingrediente rilascerà un profumo delizioso e rinfrescante che si impregnerà nelle fibre dell’asciugamano.

Inseriamo all’interno della bacinella gli asciugamani, sempre per un’ora, per poi lavarli in lavatrice, ricordandoci di mettere sempre poco detersivo per avere maggiori risultati.

L’olio essenziale

Gli amanti di questa fragranza potrebbero anche optare per il suo olio essenziale, facilmente reperibile nelle erboristerie.

L’olio essenziale è un prodotto naturale, ne basteranno solo alcune gocce da inserire nel cassetto della lavatrice prima di avviare il programma.

Consigli

Per essere certi di evitare la formazione di cattivi odori bisogna ricordarsi di stendere subito gli asciugamani o metterli in asciugatrice.

Questo perché dimenticarli per ore all’interno della lavatrice finirebbe per produrre l’effetto contrario.

Inoltre sarà bene non riporli subito nei cassetti, se sono ancora umidi, altrimenti quando li tireremo fuori prenderanno un cattivo odore e dovremo rilavarli.

Approfondimento

Non tutti conoscono questo incredibile rimedio della nonna per avere asciugamani sempre morbidi