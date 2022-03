Il ribasso in corso sul titolo Giorgio Fedon ha origini lontane. Già in un report di dicembre, infatti, scrivevamo che il previsto scenario ribassista sul titolo Giorgio Fedon non è ancora giunto al capolinea, ma presto un livello chiave potrebbe portare alla svolta rialzista. Il supporto chiave non ha retto alle pressioni ribassiste e le quotazioni hanno continuato a scendere.

Adesso su quale livello di prezzo il titolo Giorgio Fedon potrebbe invertire al rialzo?

La tendenza in corso è ribassista e al momento il suo più probabile obiettivo si trova in area 6,55 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo supporto potrebbe spingere ulteriormente al ribasso verso il probabile obiettivi in area 5,00 euro.

Nel breve i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 8,10 euro.

Per concludere c’è un aspetto sul titolo in esame che non va trascurato. Gli scambi giornalieri sono molto rarefatti, visto che il controvalore è inferiore a 10.000 euro. Ciò vuol dire che anche piccoli capitali possono imprimere forti accelerazioni, siano esse al rialzo o al ribasso, alle quotazioni. La volatilità del titolo, quindi, è particolarmente elevata. Basti pensare che il titolo Giorgio Fedon negli ultimi tre mesi si è mosso più del 75% dei titoli italiani, con oscillazioni del +/- 7% a settimana.

La valutazione del titolo Giorgio Fedon

Se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato. Se, invece, si guarda la fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si ottiene una forte sottovalutazione. Nel caso specifico, le quotazioni Giorgio Fedon sono sottovalutate di oltre il 70% rispetto al loro fair value.

Un punto a favore del titolo è rappresentato dall’indice di liquidità sia di breve che di lungo termine, entrambi superiori a 1. Ciò vuol dire che sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per far fronte sia i debiti a breve che quelli a lungo termine.

Su quale livello di prezzo il titolo Giorgio Fedon potrebbe invertire al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Giorgio Fedon (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 10 marzo invariato rispetto alla seduta precedente a 7,00 euro.

Time frame settimanale