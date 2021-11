L’ultimo cibo a cui si pensa quando si vuole assumere più vitamine sono i dolci. Eppure sembra incredibile ma chi non prepara questo dolce autunnale fumante e delizioso si perde una miniera di vitamine e minerali. Scopriamo la ricetta.

Una farina dalle tante proprietà

Sono tante le ricette autunnali che fanno bene alla salute: dalla vellutata contro gli eccessi di colesterolo e glucosio al primo piatto davvero economico ma ricco di benefici.

Perfino i dolci preparati con gli ingredienti di novembre possono rivelarsi preziosi per l’organismo. In particolare quelli che sfruttano uno speciale prodotto: la farina di castagne.

Questo ingrediente si ottiene dal frutto autunnale per eccellenza, essiccato e macinato. Il suo vantaggio è che è adatto anche ai celiaci e a chi è intollerante al glutine.

Certo, non si tratta di un alimento leggero. La farina di castagne è dunque sconsigliata a chi deve tenere sotto controllo il peso oppure a chi soffre di diabete. Ma è perfetta per preparare piatti sostanziosi e ricostituenti. Proprio ciò di cui hanno bisogno i bambini con l’arrivo del freddo!

Peraltro, come spiegano gli esperti, è anche ricca di vitamine e sali minerali: contiene infatti sodio, potassio, ferro, calcio e fosforo, oltre a vitamine del gruppo B. Queste sono essenziali per trasformare il cibo nell’energia necessaria per affrontare la giornata.

Insomma, la farina di castagne è un ingrediente calorico ma benefico. In molti si staranno dunque chiedendo: come la si usa? Visto il sapore zuccherino, viene impiegata soprattutto per alcune ricette dolci della tradizione, come il castagnaccio.

In realtà è ottima anche per una preparazione che solitamente viene proposta come piatto unico, accompagnato da formaggi o affettati: la polenta di castagne. Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ripropone questa delizia in versione semplificata e dolce, perfetta per una calda merenda autunnale.

Chi non prepara questo dolce autunnale fumante e delizioso si perde una miniera di vitamine e minerali

Ingredienti per 4 persone:

1 litro d’acqua;

400 grammi di farina di castagne;

2 cucchiai di zucchero;

un pizzico di sale;

miele;

una manciata di noci;

ricotta o altro formaggio spalmabile a scelta per accompagnare.

Procedimento:

in una pentola capiente, far bollire l’acqua con lo zucchero e il sale; versarvi la farina senza mescolare e far cuocere per alcuni minuti; iniziare a girare la polenta con un mestolone e lasciar cuocere per circa mezz’ora; quando la polenta è cotta, rovesciarla su un piatto da portata o un tagliere e livellarla con una spatola; lasciare intiepidire leggermente, tagliare a fette e servire con miele, ricotta (o altro formaggio fresco) e granella di noci.

La merenda più golosa e sostanziosa dell’autunno è servita!

