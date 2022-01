In commercio esistono tantissimi portavasi di ogni forma e per tutti i gusti, ma spesso sono piuttosto cari. Perché quindi non realizzare qualcosa di unico e insolito con il fai da te? Le tecniche a disposizione sono molte, ma ce n’è una davvero geniale e semplice da fare. Per arredare case e giardini con fantastici portavasi fai da te, infatti, non servono più barattoli e lattine ma vecchi strofinacci e asciugamani. Dopo svariati utilizzi perdono la loro sofficità, non asciugano più bene, si scoloriscono e anziché buttarli è meglio riutilizzarli.

Per arredare case e giardini con fantastici portavasi fai da te non servono più barattoli e lattine ma vecchi strofinacci e asciugamani

Bastano del cemento a presa rapida e degli asciugamani o strofinacci vecchi per realizzare degli originalissimi portavasi .

Per prima cosa bisogna decidere la dimensione e la forma di cui si ha bisogno. Si possono utilizzare secchi, barattoli, contenitori del gelato, ciotole, vaschette per i panni, scatole di cartone. E possono essere alti, bassi, tondi, quadrati o rettangolari. Questi oggetti serviranno come supporto per l’asciugatura e bisognerà ricoprirli con della plastica per rendere più facile la rimozione.

A questo punto bisogna impastare il cemento. Si indossano dei guanti e in un secchio si amalgamano 2 parti di cemento e 1 di acqua. Se il composto risulta troppo compatto, si può aggiungere altra acqua affinché sia più facile impregnare il tessuto. Quest’ultimo va immerso completamente e poi messo ad asciugare sul supporto scelto. Con le mani si possono formare delle pieghe, si può decidere se legarlo con una corda decorativa, magari cercando di bombare la base, se i lati devono essere tutti uguali o asimmetrici. È possibile anche realizzare dei fiori o dei cordoni in tessuto da immergere nel cemento e applicare successivamente.

I tempi di asciugatura vanno dalle 24 alle 72 ore, dopodiché bisogna rimuovere il tessuto, ormai solidificato, delicatamente dallo stampo e così è pronto. Si può lasciare grezzo, optando per il cemento bianco, che però è più caro, altrimenti se è stato usato quello grigio può essere dipinto con della vernice appropriata. Il portavaso può essere utilizzato anche come vaso, praticando semplicemente dei fori sul fondo con il trapano.

Ulteriori suggerimenti

Oltre agli asciugamani e agli strofinacci vecchi, per una creazione ancora più particolare si possono utilizzare centrini, un vecchio scialle o sciarpe con le frange.

Per un portavaso perfettamente tondo è utile la tecnica del palloncino, da usare come stampo e da scoppiare dopo l’asciugatura.

È quindi possibile realizzare portavasi per tutti i gusti, basterà solo tanta fantasia e creatività.

Approfondimenti

Ecco 4 idee originali per creare magnifiche composizioni di piante grasse con oggetti riciclati