Nel precedente report sulla società CrowdFundMe facevamo notare come il titolo fosse uno dei pochi a non ancora avere rivisto i livelli pre-Covid. Un chiaro segnale di debolezza. Non sono molti, infatti, i titoli che non sono ancora riusciti ad assorbire il colpo che ha fatto andare al tappeto i mercati azionari nel febbraio del 2020. CrowdFundMe è uno di questi titoli.

La mancata rottura del duro ostacolo della resistenza che si trova in area 4,82 euro, infatti, aveva provocato un ribasso tuttora in corso. L’annunciato ribasso sul titolo CrowdFundMe potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo ribassista in area 3.90 euro e da lì sono rimbalzate. Parliamo di rimbalzo e non di rialzo in quanto al momento non è stato ancora rotta la prima resistenza in area 4,16 euro lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 4,56 euro. Gli obiettivi a seguire si trovano in area 5,2 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 5,84 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, il rialzo dovesse fallire, la rottura in chiusura di settimana del supporto in area 3,90 euro farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione ribassista in questo caso si trova in area 2,06 euro (III obiettivo di prezzo).

Nota sui volumi scambiati sul titolo CrowdFundMe

Prima di concludere una nota molto importante. La capitalizzazione di CrowdFundme è di poco superiore ai 4 milioni di euro e il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 30.000 euro. Il che equivale a un controvalore scambiato giornalmente pari a poco più di 5.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato. L’aspetto positivo è che CrowdFundMe non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

Il titolo CrowdFundMe (MIL:CFM) ha chiuso la seduta del 5 gennaio in ribasso dello 0,49% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 4,10 euro.

