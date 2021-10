Con il riciclo creativo è possibile dare vita a nuovi oggetti che altrimenti diventerebbero spazzatura, spesso inquinante. Si possono riutilizzare vetro, plastica, ferro, legno, cartoni e creare, ad esempio, nuovi complementi d’arredo per casa e giardino. Basta armarsi di fantasia e voglia di fare. Se poi non si è abbastanza creativi ecco 4 idee originali per creare magnifiche composizioni di piante grasse con oggetti riciclati, che doneranno un tocco in più agli spazi di casa.

Le piante grasse

Di varie forme e colori, le succulente, questo il nome scientifico, possono ricreare spettacolari composizioni sia all’aperto che in casa.

La regola numero uno è creare un gruppo di piante con simili esigenze colturali. Mentre la regola numero due è creare un terreno ben drenante.

Bisogna preparare il fondo, spargendo alla base uno strato sottile di materiale drenante (ghiaia o cocci), e ricoprire con uno strato di terra, costituita da 2 parti di sabbia grossa e 3 parti di limo. Dopo aver estratto le piante dai vasetti in cui erano, vanno inserite nella ciotola o nel terreno allo stesso livello di profondità, distanziandole bene per garantire abbastanza spazio. Si deve aggiungere altro composto e anche pezzi di roccia o ciottoli per un effetto scenografico.

Andranno annaffiate regolarmente una volta ogni due settimane nel periodo della crescita, primavera ed estate, e una volta ogni tre settimane in autunno e in inverno. È importante versare l’acqua sul terriccio e mai direttamente sulla pianta.

Ecco 4 idee originali per creare magnifiche composizioni di piante grasse con oggetti riciclati

Le piante grasse sono perfette per realizzare composizioni spettacolari che potranno arredare casa o essere regalate.

Ecco alcuni spunti:

se rovistando nei cassetti della cucina si trovano vecchi mestoli si possono trasformare in porta piantine da appendere su un filo di ferro o su un pezzo di corda e creare uno scorcio di parete veramente singolare;

se il servizio da tè è ormai troppo rovinato per essere usato si può riciclare inserendo delle piantine grasse. Magari abbinate a delle bacche verdi. Sarà una composizione perfetta come centrotavola che darà un tocco shabby alla casa;

se si ha una vecchia sedia in metallo si può eliminare la seduta e sostituirla con delle succulente particolari e colorate. Potrà arredare il giardino o il terrazzo e il risultato sarà sorprendente.

se si hanno vasi di terracotta si potranno riutilizzare per realizzare composizioni da esterno. L’obiettivo è quello di recuperare la porzione più grande rimasta integra del vaso e posizionarla verticalmente. Dopodiché si prendono i cocci più vistosi, proteggendosi le mani per evitare di ferirsi, per incastrarli all’interno della porzione principale. Lo scopo è ottenere diversi spazi separati, anche diversi livelli in altezza, costruendo così una sorta di immaginaria scaletta. A questo punto si comincia a versare il terriccio, si trapiantano delle piccole piante grasse e infine si decora con ghiaia.

