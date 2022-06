Quando acquistiamo un paio di sandali ma anche delle scarpe con il cinturino, potremmo soffrire di mal di piedi per i primi giorni. A volte il problema è la suola ma altre volte sono i cinturini che si annodano alla caviglia o i listini che passano infradito. Si avverte una sensazione come un taglio che con il passare delle ore della giornata può diventare insopportabile. Ci sono alcuni trucchi che ci possono aiutare ad alleviare la sofferenza e a salvare i sandali che tanto ci sono piaciuti all’acquisto. In questo articolo vedremo qualche astuzia per indossare i sandali dalla mattina alla sera senza disagi.

Per ammorbidire sandali nuovi flat o alla schiava basta qualche semplice trucco per non farsi tagliare caviglia e dita da cinturini e listini

La prima cosa da fare prima di calzare i sandali è tamponare i piedi con un po’ di borotalco con l’apposito piumino. I piedi saranno notevolmente più freschi e si eviterà lo sfregamento dei listini fra le dita. Altro rimedio d’emergenza è il deodorante in stick per ascelle. Spesso siamo al lavoro e nel bel mezzo di una cena ed i listini dei sandali si trasformano in lame affilate. Il deodorante in stick è quindi un rimedio d’emergenza ma aiuta ad alleviare il fastidio. Passandolo sul cinturino o sui listini ma anche sulle dita o le caviglie ridurremo l’attrito con la pelle.

Per ammorbidire i sandali

Prima di indossare i sandali per uscire dovremmo indossarli per almeno quattro o cinque ore con un paio calzini di cotone o spugna molto spessi. Probabilmente faremo il medesimo effetto dei simpatici turisti teutonici che portano i calzini con i sandali ma noi potremmo farlo fra le mura di casa. Si tratta soprattutto di allargarli leggermente in modo da poterli indossare senza problemi.

Il metodo del ghiaccio

Per ammorbidire o allargare dei sandali stretti è ottimo anche il metodo del ghiaccio. Potremmo inserire nei sandali dei sacchetti colmi gelo richiudibili con la zip e riempirli di acqua. A questo punto mettiamo nel freezer i sandali con i sacchetti protetti da una busta di plastica e il ghiaccio farà la magia. L’acqua solidificandosi aumenterà la pressione contro i cinturini e allargherà la calzatura. Li lasceremo solo due o tre ore onde evitare che eventuali applicazioni sui listini si scollino.

I salvacinturini

In commercio troviamo un prodotto davvero rivoluzionario per ovviare al problema dei sandali stretti. Esistono infatti, dei cuscinetti adesivi che vengono applicati ai listini. Questi cuscinetti sono costituiti da silicone e nella maggior parte dei casi contengono un gel refrigerante. Questa soluzione salvifica per i nostri piedi e caviglie è anche a buon mercato. Il prezzo non supera le 6 euro. Ricordiamo che per sgonfiare le gambe gonfie basterebbe esercitarsi con un vecchio strofinaccio come visto in precedenza.

Per ammorbidire sandali flat o alla schiava appena acquistati, basta qualche semplice rimedio.

