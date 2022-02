Per sgonfiare le gambe gonfie senza diuretico né farmaci basterebbe questo esercizio utilizzando questo oggetto che buttiamo sempre

Le gambe gonfie sono un problema spesso legato a problemi di circolazione. Possono esser causate però anche da altre patologie, dall’assunzione di farmaci o da uno stile di vita sedentario. Naturalmente occorre chiedere un parere al medico se il problema non sia occasionale e soprattutto se accompagnato da fragilità capillare. La prima cosa da fare se si trascorrono molte ore seduti alla scrivania è non tenere le gambe accavallate. Sarà consigliabile invece muovere i piedi mettendoli prima sulle unte e poi poggiando solo il tallone. In questo modo anche rimanendo seduti, muoveremo la circolazione. Se invece il nostro lavoro richiede di stare in piedi, dovremmo alzarci sulle punte ogni tanto. Ci sono però degli esercizi che possono aiutare ad eliminare il gonfiore che è anche antiestetico.

Per sgonfiare le gambe gonfie senza diuretico né farmaci basterebbe questo esercizio utilizzando un oggetto che buttiamo sempre

Per riattivare la circolazione dei piedi avremo bisogno di un oggetto che tutti gettiamo nell’immondizia. Si tratta del rotolo di cartone su cui viene avvolta la carta stagnola o la pellicola. Questo rotolo è costituito da un cartone molto duro e ha una lunghezza giusta per compiere il nostro esercizio. Non basta però il semplice cartone, avrebbe, infatti, troppa poca grip per il nostro esercizio. Così com’è rischierebbe di scivolare via. Potremmo infatti ricoprirlo con delle strisce di nastro biadesivo. In alternativa utilizzeremo la colla a caldo per tratteggiare delle linee di colla nel senso della lunghezza. In questo modo il nostro rotolo opporrà la giusta aderenza al pavimento per compiere l’esercizio. Dovremo quindi procedere così:

mettiamoci sedute con la schiena dritta e i piedi nudi ben poggiati a terra;

prendiamo il nostro rotolo di cartone e lo mettiamo per terra sotto ad un piede;

iniziamo a muovere il piede avanti ed indietro facendo rotolare il tubo di cartone dalla punta al tallone;

ripetiamo l’esercizio 30 volte;

facciamo lo stesso esercizio anche con l’altro piede.

L’esercizio dello strofinaccio

Per un altro esercizio utile a muovere la circolazione delle gambe partendo dai piedi, ci occorrerà uno strofinaccio da cucina. Purtroppo dovremmo gettarlo sul pavimento quindi poi ci toccherà metterlo in lavatrice ma in questo caso il fine giustifica i mezzi.

Procediamo come segue:

mettiamoci seduti su una sedia e teniamo la posizione eretta;

avremo disteso sul pavimento lo strofinaccio, proprio davanti a noi;

poggiamo a terra i talloni;

con le dita del piede afferriamo lo strofinaccio ed inarcando la pianta del piede cerchiamo di accartocciarlo a fisarmonica, tirandolo pian piano verso di noi;

ripetiamo con l’altro piede.

Per sgonfiare le gambe gonfie senza diuretico ma anche senza farmaci ecco come potremmo fare. Ancora, per un esercizio riguardante il punto vita, possiamo leggere di seguito.

