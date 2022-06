La Salade niçoise, da noi nota come insalata nizzarda, è una pietanza estiva tipica della splendida Costa Azzurra. Diverse insalate, come quella ceci e zucchine, prevedono solo la presenza di legumi e verdure.

Invece la nizzarda è un piatto molto ricco, siccome ha anche le acciughe e le uova sode tra i suoi ingredienti.

Semplice da preparare e assolutamente saziante, ecco l’insalata francese ottima per pranzo o cena e pronta in 15 minuti

L’insalata nizzarda si è diffusa per l’intera Europa e anche in Italia. D’altronde è molto semplice da preparare e adatta alle tante persone che difficilmente trovano la voglia di cucinare durante la stagione più calda dell’anno.

Ingredienti per 4 persone

80 g di insalata mista;

200 g di tonno sott’olio;

1 cetriolo;

1 cipolla rossa;

20 olive nizzarde nere;

4 pomodori;

2 peperoni verdi;

acciughe sott’olio;

foglie di basilico;

olio extravergine di oliva;

sale fino.

Far bollire le uova per circa 9 minuti di tempo. Scolarle e farle raffreddare. Approfittare di questo lasso di tempo per preparare tutte quante le verdure presenti nella ricetta. Bisogna quindi lavarle e pulirle, per poi tagliarle a fette.

Una volta pronte, sgusciare le uova sode e tagliarle in 4 spicchi. Snocciolare le olive e sgocciolare per bene le acciughe. Aprire anche la scatoletta di tonno. Non è necessario buttarne l’olio, anzi, si consiglia di consumarlo, siccome ha delle buone proprietà nutrizionali.

Preparati tutti gli ingredienti, non resta che assemblare l’insalata nizzarda. Lo si può fare nell’insalatiera o direttamente nei piatti da portata. Disporre le verdure e condirle con un po’ di olio extravergine di oliva e sale, per poi aggiungere il tonno sbriciolato, le acciughe e le olive. Infine, aggiungere qualche foglia di basilico per completare il piatto. Ecco pronta un’insalata semplice da preparare e assolutamente saziante.

Lettura consigliata

Un condimento americano usato per condire le insalate e da replicare fedelmente in casa