Tra i nemici più odiati da chi ha una casa da tenere pulita e ordinata ci sono sicuramente loro, i tarli e le tarme. Entrambi gli insetti, infatti, fanno notare il loro passaggio grazie ai piccoli buchi che creano, ma non bisogna confonderli.

La differenza sostanziale, infatti, è che i tarli rodono il legno e creano quegli antiestetici buchi su armadi, scrittori e pezzi d’arredamento vari. Le tarme, invece, amano trasformare in cibo i tessuti e le fibre naturali. Si pensi che questi ultimi si cibano anche della cheratina presente nei nostri capelli, oltre che di peli e di tessuti vari. Sono i responsabili dei tanto famosi buchi nei tessuti, per cui poi siamo costretti a buttare quel capo che tanto amavamo.

Insomma, sia i tarli che le tarme, danneggiano con buchi più o meno piccoli gli oggetti che abbiamo in casa. Ecco perché è importante sapere come sconfiggerli e liberarsene definitivamente.

Esistono tantissimi rimedi per eliminare i tarli e le tarme, ma solo pochi sono davvero utili. Di seguito ne scopriremo 2 davvero efficace e praticamente a costo zero, visto che molti di noi li hanno già nel proprio bagno. Ecco di cosa si tratta.

Per allontanare tarli e tarme da armadi e vestiti bastano questi 2 ingredienti che abbiamo in bagno

Gli insetti spesso sono una presenza poco gradita nelle nostre case. Succede con le cimici, con i ragni e con tanti altri insetti davanti a cui molte persone arrivano ad avere anche reazioni esagerate.

Fortunatamente, però, per allontanare l’invasione delle cimici basta solo questo ingrediente molto economico e davvero efficace. Per quanto riguarda, invece, tarli e tarme, utilizzeremo questi 2 prodotti.

Lo utilizziamo tutti i giorni per condire l’insalata

Il primo prodotto è di uso quotidiano, perché è anche un ottimo condimento per le verdure. Si tratta dell’aceto. Come molti di noi sapranno, l’aceto è un prodotto ottimo anche per tantissime pulizie di casa, ma non solo.

Il suo odore molto deciso sarà in grado di allontanare i tarli e le tarme in modo totalmente naturale. L’odore particolarmente forte dell’aceto risulta davvero insopportabile per questi insetti, che tenderanno ad allontanarsi e a non tornare più. Basterà passare l’aceto sulle parti interne dei mobili, più volte finché non avremo ottenuto il risultato sperato.

La potenza dell’olio essenziale

Un altro ingrediente molto efficace è l’olio essenziale. In particolare, per eliminare i tarli sarà ottimo quello al cedro.

Anche questa volta basterà passare questo ingrediente diluito con acqua sulle superfici lignee dei mobili per allontanare definitivamente i tarli.

Per le tarme, invece, un olio essenziale molto funzionale è quello alla lavanda. In questo caso, dopo averlo diluito con acqua, utilizzeremo un batuffolo di cotone per passare all’interno dei mobili. Ripetiamo l’operazione più volte per un risultato perfetto. Ed ecco perché per allontanare tarli e tarme da armadi e vestiti bastano questi 2 ingredienti che abbiamo in bagno.