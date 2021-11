Inutile negare che rispetto a qualche anno fa, tutti noi leggiamo di più le etichette dei prodotti. Soprattutto quelli alimentari che ci mostrano i valori energetici. Importanti per capire cosa stiamo assumendo e quanta energia possiamo incamerare. E proprio parlando di nutrienti benefici, siamo molto attenti ai contenuti di colesterolo. È davvero importante che il contenuto di questa sostanza sia il più basso possibile per non andare a sommarsi col resto del cibo che assumiamo. Non solo pasta ma per assumere carboidrati e zuccheri energetici potremmo assumere anche questo frutto a colesterolo zero.

Attenzione alle calorie delle banane

Una delle merende e spezza fame più famose riconosciute assieme alla mela è sicuramente la banana. Particolarmente apprezzata dai bambini, dagli sportivi e perfetta anche per macedonie, dolci e gelati. Eppure, la banana è soprattutto famosa per il suo contenuto di potassio. Analizzando, però la sua tabella nutrizionale, salta immediatamente all’occhio anche il suo contenuto calorico. Normalmente in una banana, su 100 grammi di prodotto, le kcal variano da 70 a 90. Quindi chi ha problemi di obesità e sovrappeso non dovrebbe esagerare con le banane.

Potrebbe sorgere quindi spontanea la domanda sul perché in tante diete compare comunque la banana. Perché, come suggeriscono gli esperti, la banana vanta quei nutrienti che sono in grado di fornirci energia per un bel po’ di tempo. Unitamente alla pochezza di grassi e, soprattutto a livello zero di colesterolo.

Ricordiamo che la banana contiene:

vitamine;

fibre;

minerali;

carboidrati.

Senza dimenticare che questo frutto è uno di quelli che contiene maggiore quantità di ferro. Inutile nascondere che la ricerca sostiene la banana come alimento potenzialmente alleato della nostra salute.

Ma quante varietà ci sono al Mondo

Potremmo tranquillamente cambiare il proverbio e trasformarlo in “Paese che vai e banane che trovi”. Sì, perché secondo le statistiche internazionali, esisterebbero sul pianeta qualcosa come 1.000 varianti di banane. E sono tutte commercializzate. In effetti, chi ha viaggiato per il Mondo, avrà trovato banchetti di banane nelle strade di qualsiasi continente. Solitamente sulle nostre tavole arrivano però le solite qualità. Prime fra tutte, la cosiddetta Cavendish, la banana più coltivata del mondo. Ma anche quella che regge i viaggi senza marcire.

In alcune preparazioni e di cucina e per fare alcune bevande, viene usata però anche la cosiddetta “Musa Paradisiaca”. Sarebbe però impossibile mangiarla cruda, perché questa qualità sprigiona tutta la sua dolcezza solamente durante la cottura.

