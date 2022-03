Per allontanare lumache, formiche, talpe e altri animali dal nostro orto senza usare pesticidi, dovremmo  riciclare questo prodotto di scarto della cucina

La primavera è una stagione stupenda, in cui le piante si risvegliano finalmente dal riposo vegetativo.

Questa “ripresa alla vita”, però, spesso coincide anche con un ritorno degli insetti e degli animali che, solitamente, attaccano le nostre piante.

Soprattutto chi ha un orto, sa bene quanto possano rivelarsi pericolosi insetti anche piccoli, come le semplici formiche. Il motivo è che questi minuscoli esserini potrebbero portare via i semi che abbiamo piantato, organizzandosi in lunghissime file ordinate e operose, ma non solo.

Il secondo motivo è che le formiche favoriscono la presenza di afidi e parassiti, che potrebbero rivelarsi molto pericolosi per le piante. Per non parlare dei danni che provocherebbe anche la presenza di talpe e lumache.

Fortunatamente, per allontanare dal nostro orto lumache, limacce e chiocciole basterebbe questo semplicissimo metodo. Ma ne esiste uno ancora più vantaggioso, che proteggerà le nostre piante non solo dalle lumache, ma anche da insetti o animali più grandi, come le talpe, appunto.

È un ingrediente che abbiamo già in casa e che dovremo riciclare per utilizzarlo nell’orto. Per questo motivo, si tratta di un metodo molto economico e che farà molto bene anche all’ambiente.

Per allontanare lumache, formiche, talpe e altri animali dal nostro orto senza usare pesticidi, dovremmo solo riciclare questo prodotto di scarto della cucina

L’ingrediente che salverà le nostre coltivazioni è semplicemente il fondo di caffè riciclato.

Se, dopo aver bevuto il nostro caffè, dovesse venirci la cattiva idea di buttare nell’umido la polvere di caffè utilizzata, dovremmo assolutamente frenarci.

Utilissimo per difendere le piante

Non tutti lo sanno, ma il caffè è un repellente naturale molto efficace contro insetti e animali.

Per questo motivo, ci basterà prendere i fondi di caffè, mischiarli per distruggere eventuali grumi e portarli al nostro orto. Qui dovremo spargere il caffè lungo i bordi delle coltivazioni, ma non solo.

Potremo anche spolverare i fondi di caffè sul terreno coltivato, anche se dovremo fare attenzione a non esagerare. In caso contrario, infatti, andremo a creare una sorta di cappa opprimente per il terreno, che rischierebbe di impedire il flusso d’aria nel terreno.

Per allontanare lumache, formiche, talpe e altri animali, quindi, basterà questo ingrediente e nessun altro insetticida o pesticida. Proteggiamo il nostro orto, e curiamolo solo con i metodi naturali che, alla fine, si rivelano sempre i migliori.