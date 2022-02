Non è mai scontato che l’orto produca i frutti che abbiamo seminato. Purtroppo, infatti, esistono tantissimi “nemici”, che possono metterlo in pericolo e rovinare, in pochi secondi, il nostro lavoro di mesi e mesi.

Uno dei nemici più noti del verde è la lumaca. Lumache, chiocciole e limacce, infatti, sembrano animali così innocui che potrebbe risultare ridicolo averne paura. In realtà, questi molluschi sono tanto piccoli quanto “pericolosi”, perché si cibano delle verdure nell’orto e arrivano a dimezzare la merce frutto del nostro operato.

Le lumache e le limacce sono particolarmente golose di lattuga. Infatti, noteremo il passaggio di queste quando vedremo, sulle nostre foglie di insalata, tanti piccoli bucherelli, che non saranno altro che i “morsi” dati da loro.

Vediamo come proteggerci da questi piccoli animali

Per ottenere il massimo risultato dal nostro orto dovremmo mettere in pratica alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, bisognerà saper scegliere quali semi interrare e quando farlo. A quest’ora, ad esempio, avremmo già dovuto piantare, oltre a carote e lattuga, anche queste altre piante.

In più, dovremmo esserci ricordati di pulire l’orto e di eliminare resti organici e residui di piante morte o infestanti. Ma per l’arrivo delle lumache, dovremmo attrezzarci in un altro modo.

Ricordiamo, poi, che questi animali sono simbolo di biodiversità e quindi non andranno uccisi, ma semplicemente allontanarli. Come fare?

Tanti usano i disinfestanti, ma per proteggere il nostro orto da lumache, chiocciole e limacce basterebbe questo semplicissimo metodo

Uno dei metodi migliori per avere un orto sempre eccellente è l’orto rialzato. Questo ha tantissimi vantaggi.

Si tratta di un vero e proprio orto, appunto, posto a un livello più alto rispetto a quello del suolo. In questo modo, sarà come costruire da zero un vero e proprio appezzamento di terra, totalmente con le nostre mani.

Inoltre, saremo noi a scegliere quale terriccio inserire nell’orto rialzato, garantendo la terra migliore per le nostre piante e risolvendo problemi legati a scarsa fertilità e questo non è un vantaggio da poco.

Non ci saranno più ristagni idrici, infestanti e ne gioverà anche la nostra schiena

Risolveremo il problema dei ristagni idrici, perché qui saremo noi a gestire l’irrigazione del terreno, agendo subito su eventuali danni strutturali.

E potremo finalmente dimenticarci delle erbe infestanti, perché sarà molto più facile controllarne la crescita e sradicarle. Senza dimenticare, ovviamente, che questo orto non sarà facile da raggiungere per lumache e limacce.

Tanti usano i disinfestanti, ma è così che salveremo il nostro orto in maniera del tutto naturale. Inoltre, non dimentichiamo che l’orto rialzato agevolerà anche chi soffre di mal di schiena, perché non bisognerà più abbassarsi fino a terra. Si tratta, quindi, davvero di un’ottima soluzione.