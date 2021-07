Il periodo più caldo dell’anno è arrivato con la stagione tanto desiderata: tra i principali motivi per amare l’estate ci sono le cene all’aria aperta.

Tutti noi ci troviamo ad affrontare il solito problema fastidioso: le zanzare che proliferano in questi mesi dell’anno e trovano l’ambiente ideale nel nostro giardino.

Come ogni anno ci ritroviamo punture su tutto il corpo, in particolare sulle braccia e sulle gambe, rischiando così di non goderci il momento tranquillamente.

Non tutti sanno che esistono delle soluzioni del tutto naturali per sconfiggerle, allontanandole una volta per tutte e tornando a godere dei nostri spazi verdi.

Per allontanare le zanzare dal terrazzo e dal giardino basta solo questo trucco geniale

È importante sapere che alle zanzare non piacciono alcuni ingredienti che spesso abbiamo a casa, per via del loro odore forte ed intenso. Per questa ragione, possiamo approfittarne per creare dei centro tavola con questi incredibili ingredienti comuni.

Basterà disporre sulla nostra tavola, in giardino o in terrazza dei vasi contenenti delle fette di limone, dell’aceto di vino bianco e del rosmarino.

Inoltre, in questo modo avremo anche creato a costo zero un abbinamento vivace, creativo e decorativo per la nostra tavola: sarà incredibilmente efficace.

È incredibile che per allontanare le zanzare dal terrazzo e dal giardino basta solo questo trucco geniale, ideale per questa stagione estiva.

Ulteriori informazioni

Inoltre, non tutti sanno che una delle cause principali che favoriscono la presenza delle zanzare in giardino, sono le pozze di acqua stagnante.

È fondamentale eliminare eventuali ristagni d’acqua e svuotare i sottovasi che possono essere delle vere e proprie attrazioni per le zanzare.

Un’altra soluzione per allontanarli è quella di prendere un bicchiere di aceto, metterci dentro bucce di limone e qualche fetta di cipolla.

In questo modo le manterremo a distanza di sicurezza, altrimenti basterà versare il contenuto del bicchiere in uno spruzzino e nebulizzarlo intorno alla nostra tavola.