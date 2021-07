Gli amanti della lettura per andare sul sicuro spesso si buttano sui grandi classici della letteratura, trascurando invece le nuove uscite. Per questo motivo seguire i premi letterari può essere una buona mossa per rimanere informati su cosa c’è di nuovo sul mercato. Se si desidera leggere un libro nostrano e recente, oggi diamo un interessante consiglio. Questo romanzo è il vincitore del premio Strega tocca temi profondi, delicati e importanti ed è perfetto da leggere durante i mesi estivi. Vediamo insieme di cosa si tratta e com’è andato il più importante concorso letterario italiano.

I risultati di questa settantacinquesima edizione

Il totale dei voti espressi è pari a 589 e ha decretato la vittoria di “Due vite”, romanzo di Emanuele Trevi lanciato dalla casa editrice Neri Pozza. Questo libro ha vinto con un totale di 187 voti. A seguire con 135 voti è Donatella Di Pietrantonio con “Borgo Sud” di Einaudi. Con 123 voti si posiziona invece Edith Bruck con “Il pane perduto” de La Nave di Teseo. Giulia Caminito ha invece ricevuto 78 voti per “L’acqua del lago non è mai dolce” pubblicato da Bompiani. L’ultimo invece è Andrea Bajani con “Il libro delle case” edito da Feltrinelli che ha ricevuto invece 66 voti. Lo Strega OFF è stato però vinto dalla penultima concorrente.

Questo romanzo è il vincitore del premio Strega tocca temi profondi, delicati e importanti

“Due vite”, il libro finalista del 2021, tratta una tematica insolita e profonda, ovvero un rapporto di amicizia durato tutta una vita. L’autore ci dipinge con tratto preciso e nostalgico le fisionomie umane dei due scrittori Rocco Carbone e Pia Pera e ne ripercorre le vicende. I due, oramai morti, sono però ancora vividi e presenti nella memoria del protagonista. Due anime così diverse e così affini finiscono poi per consumarsi nella stretta di un legame sconvolgente.

