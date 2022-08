Con la bella stagione, si ha più tempo per dedicarsi agli spazi esterni della nostra casa come giardino, balcone o terrazzo. Così come diventa piacevole far arieggiare la casa tenendo aperte porte e finestre. Tuttavia potrebbe accadere di trovare in casa qualche ospite non gradito, come le invadenti formiche o le fastidiose mosche e zanzare. Vedere troppo mosche in casa non è per mancanza di igiene ma potrebbe dipendere da un ambiente caldo-umido risolvibile in poche mosse. Ma oltre a mosche, zanzare o formiche ci sono altri insetti che potrebbero diventare un problema se decidono di trasferirsi a casa nostra. Nonostante siano preziosi per l’ecosistema, dando vita al processo d’impollinazione, qualora nidifichino all’interno o nei pressi della nostra abitazione bisognerà necessariamente intervenire.

Per allontanare le vespe dal nido basta un solo ingrediente comune in cucina

Si tratta in particolare delle vespe, insetti non propriamente innocui se si sentono minacciate. Infatti in tali casi possono diventare particolarmente aggressive e talvolta una loro puntura potrebbe provocare addirittura uno shock anafilattico. Quando non sono tante e il nido è di piccole dimensioni si potrebbero utilizzare dei rimedi naturali. Infatti, per allontanare le vespe dal nido basta un solo ingrediente che tutti abbiamo in casa, ovvero l’aceto. Basterà mescolare in una ciotola una miscela di acqua, detersivo, zucchero e aceto e posizionarla nei pressi del nido. In tal modo si crea una vera e propria trappola, che le attirerà per via dello zucchero, finendovi all’interno. Nel frattempo si potrà provvedere alla rimozione del nido.

Dove si annidano

Sapere quali sono i luoghi dove si annidano le vespe è importante in modo da prevenirne la formazione. Di solito scelgono luoghi nascosti, come negli angoli delle finestre, delle porte, nei cassonetti delle tapparelle, nelle canne fumarie e nei sottotetti. Il momento ideale per provvedere ad eliminare un nido è durante la notte quando sono poco attive. Una volta fatte allontanare dal nido mediante la trappola dell’aceto, si può procedere alla rimozione del nido con un bastone, facendolo cadere in un sacco. A questo punto chiudiamo il sacco e lo gettiamo via. Inoltre quando si effettuano tali operazioni bisognerà indossare vestiti adeguati, guanti, occhiali e cappello. Insomma sarà opportuno cercare di coprirsi il più possibile. Qualora il nido sia di grosse dimensioni o si trova in un posto difficile da raggiungere, sarà necessario affidarsi ad una ditta specializzata. Infine per prevenire la formazione dei nidi si possono utilizzare essenze di lavanda o citronella nei punti dove è più facile la loro nidificazione.

Lettura consigliata

Tutti allarmati per le zecche ma basterebbe una di queste piante profumate per allontanarle