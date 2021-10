Il freddo inizia a fare sul serio.

In questi giorni diverse Regioni sono sferzate da gelidi venti di tramontana, che ci hanno costretti a rispolverare in fretta e furia sciarpe e cappotti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un cambio di passo decisamente repentino, in linea con gli andamenti climatici degli ultimi tempi e che non ha colto impreparati soltanto noi.

C’è qualcun altro che non ha gradito questi primi freddi, invadendo le nostre case in cerca di rifugio e calore.

Stiamo parlando delle odiatissime mosche.

In molti avranno infatti notato, in questo periodo, un aumento drastico di questi insetti fastidiosi e indiscreti che ronzano per casa.

Un’altra “piaga” oltre a quella delle cimici, che si possono tenere lontane grazie a questo comune ingrediente per dolci che potremmo già avere in dispensa.

E per quanto riguarda le mosche, è possibile tenerle lontane senza ricorrere a insetticidi? Assolutamente sì.

Per allontanare le mosche da casa basta questa splendida pianta da interni dall’aspetto esotico

Le nostre nonne ci hanno lasciato in eredità diversi rimedi naturali per scacciare le mosche, che sappiamo essere infastidite da odori forti.

Basilico, limone e chiodi di garofano, menta e chi più ne ha più ne metta.

Per non parlare dei tantissimi insetticidi in commercio; in spray, in piastrine o in liquidi per diffusori.

Probabilmente tra i rimedi più efficaci ma di certo non proprio un toccasana per la salute, soprattutto se abbiamo bambini e animali in casa.

La soluzione migliore sarebbe quella di ricorrere a delle pratiche zanzariere.

Sicuramente un investimento a lungo termine, ma estremamente dispendioso se decidiamo di montarle a tutte le finestre.

Come fare allora? Ebbene, esiste un modo economico per vincere questa “battaglia” che può rivelarsi anche una bella soluzione d’arredo.

Infatti, per allontanare le mosche da casa basta questa splendida pianta da interni dall’aspetto esotico e dalle particolari capacità.

Di cosa stiamo parlando e perché funziona

Stiamo parlando della Sarracenia.

La Sarracenia è una magnifica pianta carnivora, che si “nutre” principalmente di mosche, zanzare ed altri piccoli insetti.

Ha le sembianze di un lungo cono, al cui interno risiede la “trappola” per i malcapitati insetti che, attirati da determinate sostanze, non riescono più ad uscirne.

A quel punto, una volta intrappolate, inizia la produzione di enzimi da parte della pianta che decreta così la fine dell’insetto.

La particolarità è rappresentata dagli splendidi colori che la Sarracenia può assumere nelle sue tante varietà, tanto da farla apparire quasi esotica.

Le foglie, infatti, sono solitamente verdi dalle venature che virano dal viola al rosso, ma possono anche cambiare leggermente grazie all’esposizione alla luce.

Si tratta dunque di un modo naturale ed economico di porre fine all’invasione di mosche e perché no, fare arredo.

Vale la pena uscire e correre a dare un’occhiata al vivaio più vicino.

Approfondimento

Sono queste le piante resistenti al freddo per un balcone colorato e allegro tutto l’anno