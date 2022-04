Il sole e la primavera arrivano insieme al canto di tanti uccellini, che svolazzano liberi nel cielo, cercando, dove possono, acqua e cibo. Svegliarsi con questo soave suono è una vera fortuna, che spesso mette anche di buon umore, tranne se pensiamo all’orto e al giardino.

Infatti, alcuni esemplari potrebbero minacciare i nostri sforzi, in cerca di semi e frutta. Anche se molto simpatici e graziosi, i merli sarebbero in grado di divorare i semi appena interrati, beccando anche i frutti appesi agli alberi. Sembrerebbe anche che, per eliminare parassiti o cercare lombrichi e vermi, mettano sottosopra i vasi con all’interno la terra, combinando un vero disastro inconsapevolmente.

Per difendere l’orto, il prato e fiori del nostro balcone, potremo escogitare qualche semplice soluzione, senza fare loro del male.

Per allontanare i merli dai vasi, semi e alberi da frutto ed evitare di rovinare piante e giardino ecco 5 rimedi economici

Ci sarebbero piccoli accorgimenti da mettere in pratica per tenerli lontano, senza dover spendere troppo, come, ad esempio, proteggere la terra.

Infatti, la pacciamatura, oltre ad essere importante per le piante, è un utile strumento economico affinché i merli non smuovano la terra con il loro becco. Limitiamo così eventuali danni che potrebbero provocare questi uccellini carini ma a volte insidiosi.

Quindi, potremmo usare materiale più resistente, come sassi, conchiglie, pietra pomice, per ricoprire la terra adeguatamente. Usiamoli, però, su una pianta già cresciuta e non sopra il seme che ancora dovrà germogliare. In quest’ultimo caso potremo invece mettere una rete fitta e leggermente interrata, non troppo larga perché gli uccellini potrebbero rimanere incastrati.

In alternativa, basterà riciclare le cassette, di legno o di plastica, per coprire le colture da proteggere, mettendole rovesciate sul terreno. Inoltre, alcuni dispongono nel giardino un piattino con spicchi di mele e una ciotolina con acqua, per dare ristoro ai merli, distraendoli dalle nostre piante.

Altre 2 soluzioni

In questo periodo sicuramente avremo parecchia carta avanzata dell’uovo di Pasqua, per scacciare gli uccelli vale come l’oro, perché l’interno argentato, che riflette la luce, potrebbe allontanarli immediatamente. Tagliamo delle grosse strisce e disponiamole nei rami degli alberi da frutto o attacchiamoli in delle canne di bambù da inserire nel terreno.

In alternativa, vendono dei nastri riflettenti, o delle sagome a forma di gufo o gatto, che potrebbero dissuadere i merli.

Infine, per allontanare i merli dai vasi, semi e altre piante, invece dei dissuasori visivi o acustici specifici, acquistabili nei negozi specializzati, potremo sfruttare anche degli irrigatori da giardino. Si attivano con un semplice sensore di movimento. Basterà regolare il getto d’acqua e posizionarli nei punti strategici per scacciare gli uccelli, senza sprecare inutilmente acqua.

