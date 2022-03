Chi ha la fortuna di avere un pezzo di terra coltivato, che sia di piccole o medie dimensioni, sa bene come sia importante proteggerlo da attacchi esterni. Questo vuol dire che, oltre la fatica e il duro lavoro quotidiano, un aspetto da non sottovalutare è il possibile danneggiamento a causa degli animali selvatici.

Quindi, non solo dovremo stare attenti a insetti, afidi e malattie fungine, ma anche a specie di dimensioni più grandi, che spesso si aggirano indisturbati la notte. Anche se a prima vista possono sembrare dei teneri animaletti, purtroppo potrebbero distruggere definitivamente tutti i nostri sforzi.

Ma non sempre siamo preparati ad allontanarli e non tutti conoscono i metodi per difendere l’orto da diverse specie senza fargli del male.

Gli ortaggi preferiti dagli animali selvatici

Nascoste nelle tane sotterranee, le talpe creano dei tunnel che potrebbero aumentare la possibilità di fare proliferare insetti e parassiti, perché arieggiano la terra. Sono ghiotte soprattutto di invertebrati, lombrichi e larve e di vari insetti, uova di lumache e piccoli rettili. Non mangiano i prodotti del nostro orto ma le gallerie che scavano strappano e rompono le radici delle piante. Inoltre, gli accumuli di terra che creano non sono positivi per i manti erbosi e per i giardini.

Anche l’istrice, o porcospino, adora stare in mezzo alle colture, ma semplicemente perché è lì che può trovare il suo cibo preferito, ovvero tuberi, radici, frutti e semi. Rovina anche gli arbusti, le cortecce, dissotterra tutti i tuberi e uno dei suoi alimenti preferiti.

Anche se solo in alcune zone, anche le lepri sarebbero in grado di devastare l’orto, perché sono erbivori e si nutrono di piante e frutti della terra. Quindi, l’unica soluzione, se non vogliamo rimanere svegli tutta la notte a osservare, è cercare di prevenire il problema senza fare loro del male.

Non tutti conoscono i metodi per difendere l’orto da istrici, talpe e lepri e proteggere al meglio patate e frutteti

In linea generale, sarebbe utile costruire un recinto con una rete metallica, adatta a non fare entrare visitatori poco graditi per cibarsi degli ortaggi, frutti e radici.

Soprattutto per proteggere i tuberi dall’istrice si potrebbe creare un piccolo fosso attorno il recinto e inserire in profondità delle lastre metalliche.

Per cercare di tenere lontano le talpe, potremo usare le linguette delle lattine. Dovremo appendere con dei fili vicino le piante, o nel suolo, per fare rumori fastidiosi.

In alternativa, mettiamo sul terreno, vicino le tane, dei pezzetti di sardine o acciughe, l’odore forte sarà come un repellente.

Lo stesso effetto lo potrebbe fare l’euforbia, l’intera pianta o un semplice macerato.

Per allontanare le lepri potremmo invece spargere il peperoncino vicino le piante, l’odore intenso non le farà avvicinare.

