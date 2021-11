Prenderci cura della nostra casa è fondamentale per mantenere in condizioni adeguate l’igiene dell’ambiente nonostante il poco tempo a disposizione.

Vivendola, si possono formare, specie in alcune stanze come nel bagno e in cucina, cattivi odori che rendono la casa poco accogliente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, in questo periodo dell’anno molto freddo, può succedere che alcune parti della casa diventino anche umide, provocando lo sviluppo anche della muffa.

Molti non sanno però che per eliminare la puzza di umidità dall’armadio basterebbe un solo comune oggetto che spesso si ha già in casa.

Esistono diverse soluzioni naturali già a portata di mano che ci permettono di risparmiare e non danneggiano l’ambiente circostante.

Per allontanare i cattivi odori e avere casa sempre profumata basta questo prodotto fai da te a costo zero

Come dicevamo, avere casa sempre accogliente e profumata è fondamentale, specialmente quando abbiamo ospiti e non vogliamo fare brutte figure.

Per esempio, per una casa sempre profumata e accogliente potremo utilizzare questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante che abbellirà il nostro ambiente.

Se invece abbiamo del tempo a disposizione, potremmo preparare un olio essenziale utilizzando degli ingredienti solitamente utilizzati per aromatizzare i dolci.

Si tratta della vaniglia e della cannella, apprezzate ed amate per il loro aroma intenso, dolce e inebriante.

Procuriamoci un barattolo di vetro e posizioniamo al suo interno 2 bacche di vaniglia e 2 stecche di cannella.

A questo punto, avremo bisogno di olio vegetale con cui coprire completamente tutto ciò che avremo messo nel barattolo.

Terminata l’operazione, dovremo lasciare passare una settimana prima di filtrarlo, agitandolo ogni tanto e avendo cura di posizionarlo in un ambiente in cui possa ricevere calore.

Trascorso questo tempo, dovremo filtrare l’olio all’interno del barattolo aiutandoci con un setaccio o un colino.

Infine, dopo averlo spostato in un barattolo di vetro scuro e chiuso attentamente, avremo la nostra fragranza sempre pronta per l’occorrenza.

Potremo utilizzarla inserendola negli appositi diffusori o nei termosifoni, per garantire sempre una buona profumazione in tutta la casa.

In pochi sanno che per allontanare i cattivi odori e avere casa sempre profumata basta questo prodotto fai da te a costo zero.

Suggerimenti

È importante ricordarci di fare arieggiare un paio di volte al giorno le nostre stanze per scacciare gli odori che si possono accumulare.

Inoltre, è importante pulire quotidianamente la casa ricordandoci anche della tappezzeria e dei mobili, altrimenti lo sporco tenderà ad accumularsi in poco tempo.

Approfondimento

Basterà riciclare i fondi di caffè per pulire e allontanare i cattivi odori di questo apparecchio che ci scalda d’inverno