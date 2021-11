Cucinare è un atto d’amore verso se stessi e verso gli altri. Lo sa benissimo chi ama stare in cucina e preparare ricette dolci e salate per i propri cari.

Una delle caratteristiche più importanti per chi cucina è il saper essere versatile. Saper gestire le dosi senza l’ansia della bilancia, andando un po’ “a occhio”, come diceva la nonna, può tornare davvero utile.

Questa qualità è necessaria soprattutto perché in tavola non tutti abbiamo gli stessi gusti. Il latte, ad esempio, è un ingrediente fondamentale e presente in tantissime ricette. Il problema è che non tutti lo gradiscono. Questo può accadere per un gusto personale o perché proprio non si riesce a digerirlo.

Sta di fatto che è importante saper reinventare le proprie ricette per accontentare i gusti di tutti. Ecco, quindi, 3 idee buonissime e appetitose per sostituire il latte all’interno delle ricette.

Se non vogliamo utilizzare il latte nelle ricette possiamo sostituirlo con queste sfiziose varianti

Guardando la lista degli ingredienti di una ricetta, uno degli alimenti che si legge per primo è proprio il latte. È quasi onnipresente, sia che si tratti di una ricetta dolce che di una salata. Sostituirlo, però, è davvero semplicissimo, e il risultato non cambierà, ma sarà ugualmente ottimo.

Per ricette più leggere

Chi vuole cercare un sostituto del latte per rendere la propria ricetta più leggera, potrà utilizzare l’acqua. Sembra incredibile, eppure è proprio così. Per intenderci, potremmo sostituire 50 grammi di latte con 50 di acqua.

In alternativa, se l’idea dell’acqua non ci convincesse e cercassimo, invece, qualcosa di più simile al latte, potremmo utilizzare il latte vegetale. Tra tutti, quello di soia è il meno calorico, a differenza del latte di mandorla che è più dolce e pastoso.

Il latte di soia, quindi, sarà ottimo per ricette dolci o salate, come torte e omelette. Quello di mandorla, invece, sarà l’ideale per preparazioni più corpose, come i budini. Anche in questo caso il rapporto è 1:1.

L’ideale per torte, plumcake e muffin

Chi, invece, si dovrà accingere a preparare uno di questi dolci, potrà utilizzare, al posto del latte, lo yogurt.

Parlando di dolci, chiunque ami i muffin dovrebbe assolutamente provare questi irresistibili al doppio cioccolato e senza uova, davvero strepitosi e pronti in 5 minuti.

In caso scegliessimo di usare lo yogurt, 125 gr sostituiscono 100 ml di latte.

Andranno benissimo gli yogurt vegetali, come quello di riso o di soia. Altrimenti, se la nostra scelta fosse dettata solo dal gusto, potremmo optare anche per un normale yogurt di latte vaccino o di capra. Teniamo presente, però, che lo yogurt di capra ha un sapore molto più deciso, quasi salato.

Un’altra idea simile ma ancora più leggera è il kefir. In questo caso dovremo tenere a mente che il kefir è molto più liquido dello yogurt normale, il che potrebbe incidere sulla preparazione finale.

Una sostituzione meno leggera ma davvero buonissima

Un’altra valida idea per sostituire il latte è utilizzare la panna, ovviamente liquida e non montata. Andrà benissimo sia la panna vegetale che quella normale, da dosare sempre in rapporto 1:1. Insomma, se non vogliamo utilizzare il latte nelle ricette, possiamo sostituirlo con queste sfiziose varianti.

