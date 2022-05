Chi ama la natura vive la primavera come un momento magico, perché finalmente piante e fiori si risvegliano in tutta la loro bellezza. Maggio è un mese straordinario e molto importante per chi si prende cura delle piante. Queste hanno la capacità di rendere più accoglienti, personali e raffinati i nostri ambienti. Tra le piante da coltivare per rendere più belli balconi e davanzali non ci sono solo fiori come petunie e glicini, ma anche quelle aromatiche. Queste sono molto apprezzate ed utilizzate in cucina per insaporire le pietanze, ma anche per tenere lontani insetti come mosche e zanzare.

Anche per questo motivo, avere in casa la propria pianta di basilico potrebbe essere molto utile. Dobbiamo sapere che coltivare il basilico non è affatto complicato, perché è sufficiente seguire poche e semplici regole. Tuttavia, se vogliamo mantenerlo verde e pieno di foglie per molto tempo basta ricorrere a qualche piccola astuzia tramandata dalle nostre nonne.

Per coltivare il basilico in vaso e mantenerlo verde, rigoglioso e profumato a lungo bastano questi semplici trucchi rubati alle nonne

La messa a dimora del basilico dovrebbe essere fatta tra la fine di aprile ed il mese di maggio. Farlo prima metterebbe a rischio la sopravvivenza della pianta, che ha bisogno di temperature miti per crescere bene. Per il basilico è importante scegliere un vaso in terracotta, perché poroso e permeabile all’aria. In questo modo, l’acqua in eccesso può evaporare senza difficoltà e la terracotta protegge la pianta dagli sbalzi termici. Scegliamo un vaso del diametro di almeno 20 centimetri e profondo non meno di 15 centimetri. Così, l’apparato radicale e le foglie avranno lo spazio adeguato a svilupparsi.

Terreno e substrato

Per garantire una crescita sana del basilico, sarà importante scegliere terriccio e substrato adatti. Consigliamo di usare un terreno soffice e ricco di sostanza, ma anche ben drenato, perché le annaffiature dovranno essere frequenti e abbondanti. A questo proposito, mettiamo sul fondo del vaso uno strato di argilla espansa in modo che copra circa 1/6 della superficie. Questo materiale è il più indicato nel caso del basilico per prevenire il marciume delle radici, ma possiamo sostituirlo con la ghiaia.

Il segreto della nonna

Per coltivare il basilico in vaso e mantenerlo bello per molti mesi, sarà utile fornire alla pianta del concime fai da te. Le nostre nonne ci hanno insegnato mille trucchi per riutilizzare prodotti che generalmente finiscono nella spazzatura. Possiamo realizzare un concime in polvere da distribuire in modo uniforme sul terriccio per avere un basilico così bello da fare invidia a lungo. Mischiamo 4 cucchiai di fondi di caffè, 2 cucchiai di cenere di legna e una bustina di lievito di birra. Usare questo concime una volta ogni 20 giorni potrebbe fare la differenza.

Approfondimento

È incredibilmente raro e profumato questo particolare tipo di basilico che soltanto in pochi conoscono e che possiede proprietà ed usi straordinari