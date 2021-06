Può capitare, soprattutto d’estate, quando spesso la sera si cena fuori, di mangiare troppo e dunque di abbuffarsi.

E quando questo accade, diventa poi difficile riuscire a riposare serenamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se invece della sera, l’abbuffata dovesse capitare a ora di pranzo, non è che le cose cambino di molto. Avere difficoltà a digerire infatti ci porta inevitabilmente a stare male.

Per aiutare la digestione ecco la bevanda ideale e semplice da preparare

La prima cosa da fare quando ci si abbuffa sarebbe quella di fare una bella passeggiata, così da favorire la digestione.

Ma se questo non è possibile, possiamo ovviare al problema preparandoci una bella tisana digerente.

Tante quelle che troviamo in commercio.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa vi sveleremo come prepararne una a casa, veloce, semplice e ottima per favorire la digestione.

Ecco cosa occorre

Basta avere in casa un limone, preferibilmente biologico, e delle foglie di alloro.

Parliamo di due ingredienti che, a prescindere dall’uso che vi descriveremo in questo articolo, non dovrebbero mai mancare nelle nostre case. Questo per le loro tante proprietà e per i tanti modi in cui possono essere usati.

Ma torniamo ora alla nostra tisana digerente!

Per aiutare la digestione ecco la bevanda ideale e semplice da preparare.

Basta infatti mettere in un pentolino dell’acqua con le bucce di un limone e portare ad ebollizione. A quel punto vanno aggiunte un paio di foglie di alloro e si lascia bollire il tutto per almeno altri 5 minuti.

Spento il fuoco la bevanda sarà pronta e seppur cocente; l’ideale è berla calda.

Potremmo aggiungere se ci va delle gocce di limone.

Questa bevanda semplice da preparare è ideale per favorire la digestione.

Mano mano che la degusteremo ci accorgeremo della sua efficacia immediata!

Per chi non dovesse riuscire a ingerirla a causa del sapore aspro, può aggiungere un po’ di miele.

Approfondimento

Ecco il trucco geniale per un dolce buonissimo e con pochissime calorie da preparare praticamente al volo