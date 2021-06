A volte la voglia di dolce ci assale all’improvviso. Che delusione se in casa non si ha nulla per poterla soddisfare.

Sarà infatti capitato a tutti di non aver avuto tempo per la spesa. Quindi di non avere tutto l’occorrente in casa per preparare un dolce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma può andare ancora peggio! Può capitare infatti di avere ospiti inattesi e non avere nulla di buono da offrire.

Niente panico!

Ci sono tante idee semplici e veloci per soddisfare il nostro palato.

Ecco il trucco geniale per un dolce buonissimo e con pochissime calorie da preparare praticamente al volo

Basterà avere in casa un po’ di latte e un limone, ingredienti che solitamente, quasi nessuno si fa mancare.

Tra l’altro trattandosi di un dessert freddo, non ci sarà fase di cottura.

Cosa non da poco in questo periodo in cui dato il clima, accendere il forno è una vera sofferenza.

È incredibile ma ecco il trucco geniale per un dolce buonissimo e con pochissime calorie da preparare praticamente al volo

Vediamo la ricetta!

Occorrono 2 pentolini.

In uno mettiamo il succo dei limoni precedentemente spremuti insieme al dolcificante.

Nell’altro pentolino versiamo invece il latte cui aggiungiamo sempre un po’ di zucchero. Se li abbiamo in casa sarebbe perfetto aggiungere in questo secondo pentolino un po’ di fecola di patate e un po’ di vanillina. Il primo infatti è un ottimo addensante, mentre la vanillina conferirà al dolce un profumo inebriante.

Mescoliamo manualmente con una frusta fino ad avere un composto omogeneo.

I pentolini vanno tenuti contemporaneamente sui fornelli, continuando a mescolare il contenuto degli stessi.

In pratica sia nell’uno che nell’altro dobbiamo ottenere due creme.

A questo punto al composto contenuto nel pentolino con il latte possiamo aggiungere anche un po’ di burro facendolo incorporare bene.

È davvero incredibile ma ecco il trucco geniale per un dolce buonissimo e con pochissime calorie da preparare praticamente al volo.

Lo stampo da usare?

Nessuna regola! Quello che si preferisce.

Quindi con i composti ancora bollenti, versiamo nello stampo prima la crema al latte, poi sopra quella a base di succo di limone. Ripetiamo più volte l’operazione fino ad esaurimento del composto.

Facciamo raffreddare e riposare, quando si sarà solidificato sarà pronto da gustare.

Per evitare che si rompa, è bene staccare il composto dai bordi. Potrebbe esserci di aiuto una spatola sottile, tipo quelle in silicone.

Capovolgiamo poi lo stampo su un piatto. Ed ecco che non resterà che gustare questo dessert semplice, gustoso e con pochissime calorie.

Approfondimento

Ecco come utilizzare le fragoline di bosco per un dolce dal profumo inconfondibile che pochi conoscono e che delizierà il nostro palato