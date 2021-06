Chi non vorrebbe poter usufruire di un affitto gratis e garantito per 10 mesi? Soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche, la spesa per la casa si fa sentire sui bilanci famigliari di tanti lavoratori. Molti non lo sanno, ma proprio in questo periodo è in corso un’iniziativa che ci permetterebbe di avere un affitto gratis per 10 mesi. Candidarsi è molto semplice, bastano pochi minuti.

Grazie a questa eccezionale iniziativa potremo avere affitto gratis per 10 mesi senza muovere un dito

Ma di quale iniziativa stiamo parlando? Si tratta di un nuovo progetto di Airbnb, il gigante degli affitti a breve termine. Airbnb metterà in palio degli affitti gratis per 10 mesi.

Questa piattaforma sta portando avanti un esperimento: fornirà affitti gratis a 12 persone (più le loro famiglie fino a un massimo di 4 individui per famiglia) per 10 mesi. I beneficiari non dovranno fare altro che fornire alla piattaforma un feedback sulla loro esperienza. Potremmo dire che si tratta di una sorta di indagine di mercato: Airbnb vuole migliorare la propria offerta, e scoprire quali sono le preferenze e le necessità di chi sceglie di vivere con affitti a breve termine. Grazie a questa eccezionale iniziativa potremo avere affitto gratis per 10 mesi senza muovere un dito.

Come candidarsi fino al 30 giugno

Candidarsi è molto semplice. Basta andare sulla pagina ‘Live anywhere on Airbnb’. Dovremo compilare un semplice questionario, che può essere completato in pochi minuti. Il termine per le candidature scade il 30 giugno. Airbnb è alla ricerca di giovani professionisti dallo stile di vita flessibile, ma anche coppie in pensione o giovani famiglie.

Insomma, un’iniziativa ghiotta, che ci permetterebbe di viaggiare e risparmiare allo stesso tempo.

