Oggi acquistare smartphone è molto semplice ma acquistarne uno buono è un poco più complicato. Come scegliere lo smartphone migliore? Cosa bisogna veramente guardare quando si acquista un telefono? Quali sono le caratteristiche base su cui confrontare un prodotto da un altro e fare una valutazione corretta qualità/prezzo?

Per acquistare uno smartphone al top mai lasciarsi ingannare da questo aspetto e non fare l’errore di sottovalutare 5 importanti caratteristiche

Una volta era semplice comprare uno smartphone, ci si focalizzava sul brand e si quantizzava l’importo che si voleva spendere. A quel punto la scelta era tra due o tre modelli, massimo cinque. Adesso sono svariate le marche e decine i modelli della stessa fascia di prezzo. Ma attenzione, stessa fascia di prezzo non significa stessa prestazione e stesse qualità. Occorre sapere analizzare i punti di forza e debolezza di ogni modello. Inoltre non sempre il marchio è sinonimo di qualità o di scarsità. Per acquistare uno smartphone al top mai lasciarsi ingannare da questo aspetto e non fare l’errore di sottovalutare 5 importanti caratteristiche.

L’elemento più importante in un cellulare

La prima è guardare al processore, è l’elemento più importante in un cellulare. È come il motore per un’auto. Occorre informarsi sui migliori processori in circolazione in quel momento e puntare su un modello che lo monti. Poi occorre guardare la Ram. Uno smartphone performante parte da almeno 4 giga di Ram e 64 giga di memoria interna. L’aspetto della memoria interna non è da sottovalutare. In questo articolo viene riportato un problema che smartphone con scarsa memoria avranno nei prossimi mesi.

Batteria e schermo sono altri due elementi da non sottovalutare. Uno schermo si valuta in funzione del numero dei pixel per pollice (PPI). Più il valore è alto più la risoluzione sale. La batteria deve essere almeno 3.000 mAh, altrimenti rischia di non durare tutta la giornata, specialmente con un uso intensivo.

Per telefonare le caratteristiche da analizzare potrebbero finire qui. Ma per gli appassionati delle foto, anche la telecamera ha la sua importanza. Per scattare delle immagini super occorre guardare a tre elementi della cam: l’apertura focale, la stabilizzazione ottica dell’immagine e la grandezza del sensore.