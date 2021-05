Per denunciare prontamente lo stalker alle forze di Polizia bisogna prima di tutto riconoscere fin da subito i segnali indicanti che stiamo subendo questo reato. Ecco elencati i 6 sicuri indizi che una donna è vittima di stalking e deve quindi reagire senza paura. I comportamenti qui descritti devono essere posti in essere dal molestatore e devono essere denunciati al più presto alla Polizia o ai Carabinieri.

Le persecuzioni con mezzi telematici

È stalking se un corteggiatore indesiderato o un ex fidanzato telefona continuamente o manda decine di messaggi al giorno. Ricordiamo che lo stalking è caratterizzato dal nascere di uno stato di ansia e paura nella vittima, tale da indurla a cambiare abitudini di vita. Quindi è stalking se la donna perseguitata deve cambiare numero di telefono o tenere spesso l’apparecchio con la vibrazione per non sentirlo squillare continuamente.

Proseguiamo con l’elenco dei 6 sicuri indizi che una donna è vittima di stalking e deve quindi reagire senza paura. Indizio ancora più grave è costituito dalle indagini che il molestatore svolge per conoscere a fondo ed in dettaglio le abitudini della preda.

Rientra tra gli indizi anche l’appostamento, sia sotto casa che all’uscita dal lavoro.

Le minacce fisiche

Gli ultimi tre indizi possono essere raggruppati insieme. A volte lo stalker passa alle minacce con lettere o biglietti nella cassetta della posta. È un modo per creare una pressione maggiore rispetto ai messaggi sul telefono. In questo modo il molestatore vuol far sentire alla vittima il fiato sul collo.

Alle minacce private si accompagnano a volte frasi offensive sui social network. Ed infine, l’ultimo elemento sono gli atti vandalici sui beni della vittima, a partire dall’automobile.

Come reagire

È bene reagire con prontezza sin dai primi atti intimidatori. La situazione infatti non migliorerà da sola. Forse le prime denunce non avranno grande effetto perché i fatti saranno ritenuti minimi. Ma anche dimostrare la costanza della condotta dello stalker alla fine sarà importante per ottenere la condanna del molestatore.