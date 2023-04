Tenere a bada glicemia e colesterolo con la migliore qualità di fragole in commercio a meno di 1 euro

Molte persone hanno bisogno di tenere a bada glicemia e colesterolo e preferiscono farlo in modo naturale, se è possibile. Si può fare con la frutta di stagione, quella del mese di aprile, ad esempio. Vediamo qual è la migliore qualità di fragole in commercio disponibile anche a meno di 1 euro.

Un problema di salute molto diffuso è avere il colesterolo in eccesso nel sangue. Inoltre, associato a cattive abitudini alimentari può presentarsi un eccesso di zuccheri che fa aumentare la glicemia.

In entrambi i casi ci sono dei rischi per l’organismo. La cosa migliore da fare è controllare periodicamente le analisi del sangue, seguire le indicazioni del medico e cercare di mangiare in modo più sano ed equilibrato.

La natura ci viene incontro in questo con i prodotti di stagione del mese di aprile che possono essere un vero toccasana per la nostra salute. In particolare, si può approfittare dei benefici delle fragole, frutti amati da tutti.

Potremmo abbassare glicemia e colesterolo con la migliore qualità di fragole in commercio, in modo da unire due aspetti: la salute e il piacere di gustare un prodotto buono e di ottima qualità. Vediamo qui di seguito di capire quali sono i prodotti in vendita che conviene maggiormente acquistare.

Cosa guardare quando si acquistano

Ecco una piccola guida che può aiutarvi quando siete davanti agli scaffali del supermercato:

preferire prodotti italiani : in questo modo saranno più freschi e avranno viaggiato di meno;

: in questo modo saranno più freschi e avranno viaggiato di meno; il picciolo deve essere attaccato al frutto;

deve essere attaccato al frutto; il frutto deve essere integro ;

; il colore deve essere uniforme : se non lo è significa che il frutto non è ancora maturo;

deve essere : se non lo è significa che il frutto non è ancora maturo; controllare sempre tutta la vaschetta perché un frutto ammuffito contaminerà tutti gli altri.

Non prestate, invece, attenzione alle dimensioni. Non sono importanti perché ci sono diverse varietà di fragole ed è normale che alcune siano più grandi e altre più piccole. Questo non ha nulla a che fare con la qualità del prodotto.

Tenere a bada glicemia e colesterolo con la migliore qualità di fragole: quale acquistare al supermercato

Gli esperti fanno sapere che le fragole sono disponibili e di ottima qualità in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. Inoltre, in alcune zone è possibile averle tutto l’anno. Pensate che sono disponibili anche le vendite online, in cui si possono trovare 250 gr di fragole biologiche della Sicilia a 0,99 euro.

Tuttavia, secondo Legambiente e alcuni test effettuati da Il Salvagente, sembra che la qualità migliore sia da ricercare nei prodotti biologici italiani esposti nei punti vendita fisici. Queste sono, secondo i test di laboratorio, le fragole più sane e meno esposte ai pesticidi. Inoltre, si possono vedere e controllare direttamente.

Secondo Humanitas è sempre meglio prendere le fragole nella loro stagione, ovvero da aprile a giugno. In questo modo potremmo beneficiare maggiormente delle proprietà positive: controllo degli zuccheri nel sangue, grandi quantità di

antiossidanti che migliorano la circolazione sanguigna e la presenza di tanta acqua, vitamine e sali minerali.