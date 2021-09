Tra tutti i mesi dell’anno settembre è forse uno dei più stressanti. Siamo appena rientrati a lavoro, dobbiamo preparare i bambini all’inizio della scuola e siamo reduci dalla tristezza post-vacanze. Ma niente paura. Come spesso accade la soluzione a questi problemi potrebbe passare dalla tavola. E se siamo stressati e vogliamo ritrovare il buonumore dovremmo inserire questi 5 alimenti nella dieta. Li possiamo trovare proprio in questo periodo sugli scaffali dei supermercati e sono ricchi di serotonina: la sostanza conosciuta come l’“ormone del buonumore”. Andiamo a scoprire quali sono e le loro incredibili proprietà. Con una premessa. Questi alimenti possono aiutarci nei casi di stress leggero. Per le patologie più gravi e durature è sempre meglio richiedere il parere di uno specialista.

Noi italiani siamo dei grandi consumatori di pasta. E in questo caso è decisamente una buona notizia. Mangiare pasta stimola il corpo a produrre insulina, sostanza che facilita l’assorbimento del triptofano. E il triptofano non è altro che il precursore della serotonina. In più, la pasta, specialmente integrale, è ricca di Vitamina B1, utilissima anch’essa per aumentare i livelli di serotonina.

Settembre è il mese ideale per inserire i broccoli nella dieta. Sono ricchi di Vitamine del gruppo B e in più contengono moltissimi minerali utili per fornire energia all’organismo. Il cibo ideale contro la spossatezza e la stanchezza di inizio autunno.

Se cerchiamo una bevanda che potrebbe aiutarci contro lo stress il consiglio è quello di provare il succo di noni. Il noni è una pianta esotica di origine polinesiana ma da qualche anno possiamo facilmente trovarne il succo nei nostri supermercati. Ed è arrivato il momento di acquistarlo. Questo succo è in grado di stimolare la produzione della serotonina e delle endorfine responsabili del buonumore.

La frutta e i dolci del buonumore

Tra i prodotti stagionali più ricchi di serotonina ci sono anche le prugne. Proviamo a inserirle nella dieta e noteremo benefici non soltanto per la riduzione dello stress. Questi incredibili frutti potrebbero aiutarci anche a regolarizzare l’intestino e a mantenere il peso sotto controllo.

Per chiudere i pasti il dolce ideale è il cioccolato fondente. Ovviamente ad alta concentrazione di cacao. Il cacao non è utile soltanto per combattere l’invecchiamento delle cellule e per la salute cardiovascolare. Al suo interno ci sono caffeina e teobromina, in grado di stimolare il cervello e di facilitare la produzione di endorfine. Ovvero quelle sostanze che ci fanno sentire sereni e rilassati.

Approfondimento

