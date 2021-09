Per quanto sul calendario l’estate non sia ancora ufficialmente finita, cominciamo quasi tutti a comportarci come se lo fosse. Del resto, tra il lavoro che per molti ricomincia e le attività di sempre che riprendono, è difficile pensare di continuare a prendere il sole e rilassarsi al mare.

Tra le conseguenze di questa ripresa inevitabile, vi sono anche i dubbi su cosa indossare nelle varie occasioni di vita quotidiana che ci aspettano. D’altronde, le pulizie del cambio di stagione, e dunque anche il cambio d’armadio, sono sempre più vicini.

Basta timidezza

Se abbiamo imparato qualcosa riguardo il messaggio che la moda vorrà dare nei prossimi mesi, è quello che il tempo di essere timidi e riservati è finito. Del resto, usciamo da anni complicati che ci hanno visto chiusi in casa per la maggior parte del tempo.

Per questo motivo bisogna uscire e ricominciare a vivere la propria socialità. Con un animo, e quindi con uno stile, che non abbia paura di esprimersi. Neanche a dirlo, l’accessorio di cui andremo a parlare nel prossimo paragrafo presenta esattamente queste caratteristiche.

Svelato l’accessorio che sarà di assoluta tendenza e convincerà tutti per stile e bellezza

Non è oggi la prima volta che abbiamo l’opportunità di parlare di outfit, vestiti e accessori che nei prossimi mesi saranno considerati di tendenza. Ad esempio, poche settimane fa, abbiamo presentato lo stivale desideratissimo del prossimo autunno, un grande classico che incanta tutti. Ugualmente, oggi andremo a rivelare un pezzo il più delle volte fondamentale nei nostri outfit, chiarendo in che modo sceglierlo per essere di moda il prossimo autunno. Ecco svelato, infatti, l’accessorio che sarà di assoluta tendenza e convincerà tutti per stile e bellezza

Come forse alcuni hanno già capito, stiamo parlando del cappello. Nello specifico, del bellissimo e intramontabile basco. Ebbene sì, quest’anno il basco torna alla ribalta ma, come succede ogni volta che un grande classico riacquisisce fama, è interessato da modifiche importanti. Le quali si rifanno, come dicevamo, ai concetti che la moda del momento vuole esprimere.

Difatti, il basco che quest’anno andrà per la maggiore sarà quello che presenta colori importanti e vistosi, come, ad esempio, un rosso molto acceso. Inoltre, lo si preferirà di taglia maxi, quindi di gran lunga più vistoso rispetto a quelli a cui siamo abituati. D’altronde, quest’anno è la voglia di esprimersi senza paura del giudizio degli altri a trionfare su tutti gli altri messaggi. Non dobbiamo dunque stupirci, se abiti e accessori considerati troppo pomposi tempo fa, oggi vanno per la maggiore.

Via libera, quindi, a cappelli vistosi, sgargianti e con colori esagerati. Tutto è lecito al fine di mostrare chi vogliamo essere. Il basco maxi con colore rosso fuoco, infatti, non potrà che essere un ottimo accessorio da conservare e sfoggiare nelle occasioni migliori.