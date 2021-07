Il cuore è il muscolo più importante del nostro corpo e ha un ruolo cruciale, per questo motivo dobbiamo riservargli le dovute attenzioni.

Spesso lo sottovalutiamo anche quando il corpo ci manda segnali d’allarme, mantenendo uno stile di vita scorretto che può mettere a rischio la nostra salute.

Purtroppo, le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la causa del 44% delle morti in Italia, la più comune è l’infarto miocardico.

Non tutti lo sanno ma queste 2 spezie proteggono il cuore e prevengono l’infarto

Fin dall’antichità le spezie ci hanno sempre accompagnato, impiegate in cucina, per insaporire le pietanze ma anche nella medicina tradizionale.

La cannella è una spezia dall’aroma inebriante, risultando utile contro le malattie cardiache poiché inibisce il rilascio di acidi grassi infiammatori dalle membrane piastriniche.

Così facendo, aiuta il sangue a mantenere la corretta fluidità, impedendo alla pressione arteriosa di superare i valori massimi.

Ma non solo, infatti è anche in grado di ridurre i trigliceridi e il colesterolo cattivo (LDL), pericolosi per la nostra salute.

La curcuma contiene curcumina, una sostanza che fluidifica il sangue, in questo modo riesce a favorirne la circolazione, proteggendo il nostro cuore da eventuali infarti.

Inoltre, molti non lo conoscono ma il golden milk è un vero toccasana per la nostra salute, perfetto da bere la mattina.

Parliamo di un bicchiere di latte vegetale, a cui dovremo aggiungere un cucchiaio di pasta di curcuma, olio di mandorle e miele: un mix fenomenale.

Questa bevanda ci aiuterà a mantenere ottimali i livelli di colesterolo nel sangue, oltre a conferirci tutte le proprietà di cui necessitiamo.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al medico di base, che in base alla nostra situazione clinica ci indicherà il percorso migliore da percorrere.

La chicca

Il biancospino ci aiuta a prevenire cardiopatie ed ischemie, abbassando anche la pressione e può essere assunto come infuso o sotto forma di integratore alimentare.