In pensione a 60 anni e con meno di 20 anni di contributi: l’INPS è generoso con queste 3 categorie di lavoratori

Per accedere alla pensione di vecchiaia, sono necessari almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Alcune categorie di lavoratori, tuttavia, possono anticipare l’uscita dal mondo del lavoro anche se non si possiedono tali requisiti anagrafici o reddituali.

Nel dettaglio, l’unica misura per chi ha meno di 20 anni di contribuzione è la pensione di vecchiaia anticipata con invalidità pensionabile. Alle donne servono 56 anni di età e un’invalidità specifica per l’impiego svolto di almeno l’80%. Per gli uomini, invece, il requisito anagrafico è di 61 anni. Per chi possiede più di 20 anni di contributi, invece, ci sono diverse misure per smettere di lavorare prima dei 67 anni di età.

Pensione a 61 anni di età e 35 anni di contributi: i presupposti per richiederla

Per le lavoratrici che vogliono andare in pensione già a 61 anni, è disponibile Opzione Donna. Per richiederla, tuttavia, servono almeno 35 anni di contribuzione e l’appartenenza a una delle seguenti categorie:

caregivers, da almeno 6 mesi, di un familiare disabile grave;

invalide almeno al 74%;

licenziate o dipendenti da aziende che hanno avvito un tavolo di risoluzione della crisi con il Governo.

Le donne che rispettano tali presupposti e che hanno figli, inoltre, possono anticipare il pensionamento fino a un massimo di due anni. In particolare, le donne con un solo figlio possono smettere di lavorare a 60 anni, mentre quelle con due o più figli a 59 anni.

Pensione prima dei 67 anni: 2 strumenti per accedervi

Ci sono, infine, una serie di strumenti pensionistici che permettono di smettere di lavorare prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e che prescindono da determinate soglie anagrafiche. Stiamo parlando di: