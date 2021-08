Quando si tratta di far luccicare specchi e vetri di balconi e finestre, si utilizzano diversi prodotti. Eppure ci si potrebbe chiedere quale sia quello più adatto allo scopo. Seguiamo qualche consiglio e scopriamo il prodotto naturale migliore per avere vetri splendenti e senza aloni.

Tanti prodotti con diverse qualità

Per pulire i vetri si può ricorrere certamente a dei prodotti specifici e d’origine industriale. Se però siamo amanti dell’ecologico, allora abbiamo delle alternative.

Tali prodotti si caratterizzano per l’utilizzo di sostanze non pericolose o considerate tali. In genere sono libere da nichel, cobalto e cromo. Sono anche prodotti con materie prime d’origine vegetale e di alta qualità.

Il prodotto naturale migliore per avere vetri splendenti e senza aloni

Fra i prodotti naturale usati per la pulizia di specchi e vetri, abbiamo il bicarbonato di sodio, l’aceto, l’acqua frizzante, l’acqua calda, il limone, l’acido citrico ecc.

Fra tutti questi l’aceto ha una proprietà utilissima che è il suo potere anticalcare. Inoltre uno studio sulla ricerca di nuovi prodotti naturali con potere disincrostante, lo prende come termine di paragone. Vediamo allora in che modo l’aceto può esserci utile.

Quando piove e quando il sole colpisce i vetri delle finestre, si creano due tipi di problemi abbastanza comuni. Le gocce di pioggia lasciano tracce sul vetro e il sole mette in evidenza gli aloni creati da residui di sapone. Non a caso fra i prodotti più utilizzati per pulire specchi e vetri, troviamo il detergente per piatti o gli ammorbidenti.

Aceto bianco o di mele

Anche l’utilizzo dell’acqua frizzante può creare macchie di calcare sulle superfici, essendo in genere un’acqua ricca di minerali. Il calcare in effetti si forma perché calcio e magnesio presenti nell’acqua si condensano, formando questa sostanza biancastra.

Per evitare il problema del calcare e degli aloni, è meglio utilizzare l’aceto. Sia bianco che di mele, è un anticalcare formidabile e impedisce la formazione di macchie. Inoltre elimina con facilità i residui chimici che causano gli aloni, e a sua volta non li crea.

Si può utilizzare sia l’aceto di vino bianco sia di mele, quest’ultimo per ottenere una profumazione più delicata. Si diluisce in acqua, in una proporzione del 15-20%. Se l’acqua è particolarmente calcarea si può aumentare la percentuale. Proprio perché elimina efficacemente il calcare, è il prodotto preferito da molte casalinghe e dalle nostre nonne.

L’aceto è un prodotto versatile e trova impego come anticalcare anche per la lavatrice.