Sembra incredibile ma potrebbe non esserci il bisogno di andare al supermercato per acquistare dell’acqua di buona qualità. Quest’oggi parliamo di un’acqua buona da bere e ideale per la salute. Nonostante ciò, molti non la bevono e invece è un’acqua ottima per cuore, ossa e ipertensione.

Un’opinione comune ma errata

In Italia sempre più persone acquistano acqua in bottiglia. Le cifre sembrano pazzesche. Ogni anno si cestinano 280.000 tonnellate di bottiglie d’acqua in plastica. Ci si potrebbe chiedere come mai molte persone acquistano acqua in bottiglia. Forse perché si ha poca fiducia nell’acqua del rubinetto. A parte la potabilità, la si ritiene meno interessante per i propri gusti. E se è calcarea, lo è ancora di meno.

L’acqua calcarea non fa male

L’acqua del rubinetto in Italia è un’acqua potabile e fra le migliori in Europa. Può essere più o meno calcarea e, se lo fosse, sarebbe davvero positivo. L’acqua calcarea, infatti, non è dannosa alla salute. In generale, si pensa che faccia venire i calcoli ai reni. Invece questa idea è del tutto errata.

La paura sull’acqua calcarea è probabilmente associata al fondo biancastro che lascia nelle pentole. Così per i danni sugli elettrodomestici, quali la lavatrice e la lavastoviglie. Ma anche sugli strati biancastri che si notano sui rubinetti. Infine, si pensa che questi depositi si formino anche nell’organismo. Ma non è affatto così.

Molti non la bevono ma invece è un’acqua ottima per cuore, ossa e ipertensione

L’acqua calcarea in genere è un’acqua ricca di calcio e magnesio. Questi sali disciolti nell’acqua sono disponibili all’assorbimento. Anzi, in genere le acque calcaree sono anche ricche di altri sali utili all’organismo.

La verità è che quest’acqua fa bene alla salute. In particolare l’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l’acqua dura, ricca di calcio e magnesio, fa bene al sistema cardiovascolare. Grazie alla presenza di calcio e magnesio svolge anche una funzione protettiva nei confronti del cuore. L’acqua calcarea diminuisce il rischio di morte per problemi cardiovascolari.

La presenza di magnesio previene l’ipertensione e l’arteriosclerosi, mentre il calcio fa bene al metabolismo delle ossa. Queste relazioni mettono ben in evidenza come i pregiudizi sull’acqua calcarea siano infondati riguardo alla salute.

Acqua calcarea in cucina

Fra le acque del rubinetto quelle calcaree sono ricche di sali minerali. La costituzione di quest’acqua in genere non è leggera ma piuttosto ricca. Questa caratteristica potrebbe rivelarsi un vantaggio nella cucina. La quantità di sali disciolti rende l’acqua più ricca e “saporita”. Dunque, potrebbe rivelarsi un buon contributo al gusto del cibo.