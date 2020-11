La Redazione di ProiezionidiBorsa si è occupata in molte occasioni dei requisiti necessari per richiedere il pensionamento. Negli ultimi anni le diverse riforme hanno infatti modificato più volte i criteri per l’assegnazione dei trattamenti previdenziali. Queste leggi non hanno però interessato alcune specifiche categorie che mantengono pressoché inalterate le precedenti regole. Insomma, nonostante il costante peggioramento dei parametri INPS, resta la facoltà della pensione a 60 anni e 7 mesi per alcuni lavoratori. Il motivo di questa differenza di trattamento ha origini esclusivamente burocratiche. Il D.L. 201/2011 che ha riformato i criteri pensionistici, aveva previsto un regolamento specifico per il settore difesa e soccorso pubblico. Tale regolamento, però, è ancora inattuato con la conseguenza che per questi lavoratori resta valido il precedente D.Lgs 165/97. Il quale prevede criteri di pensionamento ampiamente più generosi di quelli attuali.

La pensione di vecchiaia…

Per il personale della difesa e del soccorso pubblico restano quindi validi i precedenti requisiti. Di conseguenza, possono andare in pensione al raggiungimento dell’età prevista per il rispettivo grado. Congiuntamente ad un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni. Per questo motivo la pensione a 60 anni e 7 mesi per alcuni lavoratori è ancora una realtà. Addirittura, chi è soggetto al solo sistema contributivo può optare per un pensionamento a 57 anni. Con il solo limite di uno stipendio pensionistico fino ai 65 anni non superiore a 1,2 volte il minimo.

… e quella di anzianità

Le pensioni di anzianità per i lavoratori di difesa e soccorso seguono i criteri di incremento della vita in vigore nel 2013. In questi casi, insomma, è prevista la pensione a 60 anni e 7 mesi per alcuni lavoratori. L’INPS ha reso disponibili sul proprio sito, le tabelle che indicano i criteri aggiornati suddivisi per le varie categorie professionali.

Abbiamo analizzato le condizioni di accesso al trattamento pensionistico per alcune categorie professionali. Il trattamento di particolare favore non è dovuto a scelte politiche o sociali ma alla mancata emanazione di uno specifico regolamento. Non sappiamo per quanto tempo ancora questa situazione resterà così ma ad oggi per queste categorie restano valide le vecchie regole. Esistono però anche altre categorie che possono accedere alla pensione INPS a circa 60 anni. Abbiamo trattato approfonditamente questo argomento in un recente articolo.