Penelope Cruz incanta i David di Donatello con l’abito dell’estate

A Roma si sono tenuti i David di Donatello. Al centro il film e gli attori italiani, ma ci sono stati anche degli attori stranieri come Penelope Cruz e Matt Dillon. Una serata elegante che ha richiesto un preciso look. La Cruz ha optato per un look elegante ma al tempo stesso perfetto da indossare tutti i giorni durante l’estate.

Bellissima come il sole, Penelope Cruz incanta l’Italia. A Roma si sono tenuti i David di Donatello e l’attrice spagnola era nella Capitale perché candidata come miglior attrice per il film L’immensità di Emanuele Crialese. Per l’occasione ha sfoggiato un abito incantevole che omaggia il cinema ma anche la sua terra. Una mise che ha tutto il sapore di estate, libertà, voglia di vivere e di essere felici. Un vestito che nonostante la Cruz ha indossato su un tappeto rosso, può essere scelto anche per le nostre giornate al mare, magari sulla riviera francese o italiana.

I vincitori dei David di Donatello

Nonostante la bravura della Cruz, questa volta il David come miglior attrice va a Barbara Ronchi per il film Settembre. Tra le candidate c’erano anche Claudia Pandolfi, Benedetta Porcaroli e Margherita Buy.

Il premio di attore protagonista è stato vinto da Fabrizio Gifuni per Esterno Notte. Tra i nominati anche Luigi Lo Cascio, Valentino Picone, Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Salvatore Ficarra. Ad aggiudicarsi la statuetta come miglior film, il capolavoro di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch: Le otto montagne.

Il David per attore non protagonista va a Francesco Di Leva con Nostalgia, mentre quello come attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli con Siccità.

Penelope Cruz incanta i David di Donatello

Penelope Cruz è andata sul tappeto rosso di Cinecittà per i David di Donatello con un lunghissimo e arioso vestito nero a pois firmato Dolce&Gabbana. Il vestito ha una profonda scollatura che mette in evidenza il décolleté e uno spacco laterale che la slancia. Il vestito è in tessuto chiffon di seta smanicato con spalline imbottite e drappeggi sul corpetto.

Un look che incarna il fascino e la sensualità della casa di moda siciliana. E Penelope Cruz indossa l’abito in modo assolutamente egregio. Per concludere il look, l’attrice ha indossato dei sandali con plateau e tacco vertiginoso. Sulla scarpa la Cruz poteva fare un pochino meglio e scegliere un tacco più particolare e accattivante. Mentre invece è assolutamente magnifico il tocco floreale tra i capelli: una romantica e passionale camelia rossa che tiene l’acconciatura.