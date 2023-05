4 passi per organizzare l’armadietto dei medicinali come fanno i farmacisti, risparmio e sicurezza garantiti

Avere una buona scorta di medicinali in casa è importante per ogni evenienza. Un taglio, una febbre improvvisa, nausea e mal di stomaco. È sempre meglio sentire il parere del medico ma se abbiamo medicinali in casa dovremmo comunque seguire determinate regole per catalogazione e conservazione. Vediamo quali.

I farmacisti fanno così quando devono sistemare i medicinali in casa. Per prima cosa scelgono il posto adatto che deve avere determinati requisiti. Deve essere fresco e sicuro cioè deve trovarsi lontano da fonti di calore e non raggiungibile dai bambini. Avere una mensola chiusa in uno sgabuzzino potrebbe essere una soluzione. Purché non ci sia la caldaia. L’alternativa è una cassetta con la serratura a chiave da sistemare in salone nella parte alta della libreria. Anche la camera da letto potrebbe essere un posto consigliato. Il bagno invece non è un posto adatto perché umido. Lo riscaldiamo e produciamo vapore quando facciamo la doccia.

Il secondo passo per tenere in ordine i medicinali è mantenere dentro la confezione il bugiardino ma anche scrivere sulla scatola la data di scadenza con il pennarello. Dentro il contenitore che abbiamo scelto possiamo ordinare i medicinali in base alla tipologia oppure alla data di scadenza. I farmacisti e anche gli ospedali in genere scelgono entrambe le soluzioni. Dovremmo quindi separare i medicinali a seconda del motivo per cui li utilizziamo quindi ordinarli in base alla scadenza. In questo modo li troveremo con velocità e potremo gettare via quelli che sono scaduti e che non servono più. L’ordine è garantito.

Registrare invece di tenere a mente

Tra i 4 passi per organizzare l’armadietto dei medicinali il terzo riguarda proprio la tipologia. Sappiamo di dover ordinare i medicinali a seconda del motivo per cui li usiamo. Ma come dovremmo fare? Mettiamo insieme i medicinali di primo soccorso quindi disinfettanti, cerotti, garze, ghiaccio secco. Quindi sistemiamo gli antidolorifici e mettiamo di fianco le pomate per i dolori muscolari. Sistemiamo gli antibiotici e in un reparto a parte mettiamo antiacidi e antistaminici. Se abbiamo poco spazio a disposizione sistemiamo gli antibiotici in seconda fila lasciando il primo soccorso e gli antidolorifici in vista. Ricordiamo che in prima fila dobbiamo mettere i medicinali che i famigliari prendono quotidianamente.

Il quarto passo riguarda la compilazione di un piccolo registro in cui scriviamo i motivi per cui prendiamo i medicinali, dosaggio e frequenza, la scadenza e le note. I contenitori dei medicinali sono piccoli e se scriviamo con il pennarello rischiamo di fare confusione. Nella scatola va scritta solo la scadenza che poi riportiamo per sicurezza nel registro. Tutte le altre note appuntiamole separatamente.

4 passi per organizzare l’armadietto dei medicinali anche in vista di un viaggio

Se abbiamo un piccolo spazio aggiuntivo sistemiamo i medicinali che solitamente ci servono per il viaggio. Li mettiamo tutti insieme, ordinati per utilizzo e scadenze e quando dobbiamo fare i bagagli e preparare il beauty con i medicinali li troviamo già pronti per essere selezionati. Nessuna confusione e nessuno spreco.

Periodicamente facciamo un controllo dell’armadietto o del contenitore per gettare via i medicinali scaduti, per capire quali stanno per finire e per riordinare. Trattandosi di prodotti delicati da cui dipende la nostra salute è meglio essere attenti e pignoli. Gli errori sono sempre dietro l’angolo. Così fanno i farmacisti per gestire i medicinali in casa. Anche se ne abbiamo grandi quantità, l’ordine sarà assicurato.