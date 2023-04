Pelle abbronzata e dorata come Shakira: ecco il prodotto da usare a meno di 5 euro

Chi ha la carnagione chiara è destinato a proteggersi molto bene dal sole e talvolta a diventare rosso invece che abbronzato. Con le prime giornate calde si desidera godere il sole e magari sdraiarsi su un prato e scaldare le ossa infreddolite dall’inverno.

Sfoggiare un bel colorito ancor prima dell’estate sarebbe davvero eccellente soprattutto se possiamo utilizzare prodotti naturali. Non c’è nulla di più imbarazzante che mostrarsi alla prova costume bianche come ricotta. Il colore della pelle di Shakira è sicuramente invidiabile e soprattutto naturale ma come potremmo eguagliarlo? Ovviamente se utilizziamo prodotti naturali occorre avere costanza per avere risultati.

Pelle abbronzata e dorata come Shakira: proviamo l’olio di carota

Gli autoabbronzanti in commercio sono per la maggior parte a base di diidrossiacetone, un attivo derivato dalla canna da zucchero. Ovviamente l’autoabbronzante non dura a lungo ma abbiamo anche un’alternativa naturale: l’olio di carota. Questo prodotto è solitamente ricavato dall’estratto di carota poi emulsionato con oli naturali. L’olio di carota è l’ideale per un’abbronzatura graduale e per questo motivo il colorito sarà più naturale ed omogeneo. Inoltre se utilizzato con costanza può prolungare l’abbronzatura e offrire un colorito dorato fino all’autunno. Occorre però fare una distinzione l’olio di carota è un acceleratore dell’abbronzatura pertanto del sole vi è sempre la necessità.

Inoltre non si tratta di una protezione solare quindi non va assolutamente utilizzato quando ci esponiamo al sole perché potrebbe causarci ustioni. Quando intendiamo prendere il sole il consiglio è quello di usare un filtro solare adeguato al nostro fototipo. Ultima precauzione come nel caso di qualsiasi nuovo prodotto da applicare sulla pelle consigliamo di spalmarne una goccia su un braccio e testare eventuali allergie.

Come agisce l’olio di carota

L’olio di carota contiene vitamina A e betacarotene. Questi due ingredienti stimolano la produzione di melanina che a sua volta agisce sulla pigmentazione della pelle. L’olio di carota va utilizzato con parsimonia anche se è un prodotto naturale. Basta utilizzarlo una volta al giorno, ad esempio prima di coricarti, e si può emulsionare con una crema neutra. Dobbiamo prestare attenzione perché può macchiare gli abiti quindi va spalmato fino a completo assortimento. Ovviamente ogni prodotto è a sé e occorre leggere le indicazioni in etichetta.

Altre virtù dell’olio di carota

L’olio di carota ha anche virtù lenitive e ristrutturati. Gli antiossidanti contenuti in quest’olio sono un’ottima protezione dalle rughe ed agiscono con funzione antiage. Può essere anche utilizzato come olio da massaggio anche dopo la doccia e dopo esserci esposte al sole. Inoltre il prezzo dell’olio di carota è assolutamente conveniente perché si va dalle 4 euro fino alle 15 euro a seconda del metodo di spremitura ad esempio. Consigliamo comunque si utilizzare sempre prodotti biologici.

Cosa mangiare per un’ottima abbronzatura?

Per agevolare una pelle dorata e soprattutto un’abbronzatura omogenea possiamo mangiare verdure e frutta di colore arancione perché ricche di betacarotene. Il betacarotene è precursore della vitamina A e questo significa che verrà trasformato, in questo caso nel fegato, in vitamina A. Come sappiamo albicocche, zucca, anguria, carote, meloni, peperoni rossi sono ricchi di carotenoidi. Uno studio dell’Università di Gerusalemme ha dimostrato come sua preferibile assumere le carote cotte per un miglior assorbimento di betacarotene. Pelle abbronzata e dorata come Shakira: ecco come utilizzare l’olio di carote.