Braccia toniche e petto scolpito coi 3 esercizi funzionali degli antichi Spartani: provali subito!

Vuoi avere un fisico invidiabile da sfoggiare in vista dell’estate? Prova l’allenamento degli antichi Spartani. Con 3 esercizi specifici riuscirai a potenziare i muscoli di braccia e petto e ti rimetterai in forma al meglio. Ecco di quali parliamo e come svolgerli.

Senza un piano d’allenamento mirato non è facile migliorare il proprio fisico. Ma con i giusti esercizi potrai aumentare la massa e definirti proprio come volevi. Se hai visto il film 300, ti ricorderai sicuramente dell’imponente fisico di Leonida e compagni. Anche se la pellicola è in parte frutto della fantasia, sembrerebbe che nell’antica Grecia si sapesse davvero come allenarsi a dovere. Nello specifico, c’erano tre esercizi che gli Spartani amavano praticare. Anche tu li puoi facilmente replicare da casa o in palestra, per scolpire il tuo corpo e renderlo statuario.

Braccia toniche e petto scolpito? Parti dai piegamenti sulle braccia

Quelle che erroneamente molti chiamano flessioni, non sono nient’altro che piegamenti. Anche nella Grecia di tanto tempo fa sembra andassero di moda e fossero una costante nel programma d’allenamento dei guerrieri. Ma attenzione, non dare per scontato di saperli fare.

Infatti, la tecnica corretta prevede di tenere i gomiti vicini al corpo, evitando di formare la classica T con braccia e busto. Per aumentare la difficoltà, o semplicemente variare, puoi provare i piegamenti a diamante. Ti basterà avvicinare ulteriormente le mani, finché le dita non si toccheranno.

Rematore e squat

Ci sono altri due esercizi ideali per avere braccia toniche e petto scolpito. Il primo è il rematore, perfetto anche per i muscoli della schiena. Se non hai a disposizione un bilanciere, lo puoi svolgere a corpo libero. Sdraiati sotto a un tavolo e afferra i bordi con le mani. Adesso tirati su e cerca di toccare la superficie col petto. Quando avrai preso dimestichezza col movimento, potrai anche decidere di variare e tenere le braccia più larghe.

L’ultimo esercizio sono le parallele. Per eseguirle puoi servirti di due sedie che posizionerai vicine, una di fronte all’altra. Sistemati nel mezzo, mettiti sulle ginocchia e appoggia le mani sui bordi dei sedili. Piega le braccia e spingi in su, appoggiando al pavimento solo le punte dei piedi. Per ogni esercizio proposto fai 3 serie da almeno 10 ripetizioni ciascuna, riposando un minuto.

Allenarsi tutti i giorni: sì o no?

Qual è il ritmo ideale da mantenere per veder i risultati sperati nell’allenamento? Forse non c’è una risposta esatta. Tuttavia, se pensiamo che allenarsi quotidianamente faccia solo bene, forse ci sbagliamo.

Come sottolineano gli esperti, infatti, è importante ascoltare il proprio fisico e concedersi il giusto riposo per recuperare le forze. Molto starebbe, comunque, all’intensità dell’esercizio e alle ore dedicate. Ricordando sempre che è meglio variare il più possibile, alternando al rinforzo della muscolatura qualche minuto di cardio.