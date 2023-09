Case a prezzi incredibili in tutta Italia all’asta dell’INAIL a cui tutti possono partecipare via web

aLe aste immobiliari sono un modo per comprare case a prezzi d’occasione. La prossima asta di vendita degli immobili Inail potrebbe essere l’occasione per fare un vero affare

Se sei alla ricerca di una casa, potresti essere interessato alle aste immobiliari. Tra qualche giorno scatterà una vendita giudiziaria che metterà in offerta decine di immobili dell’Inail. L’ente tramite asta vuole vendere moltissime proprietà immobiliare ad uso residenziale e commerciale, libere ed occupate, in varie zone d’Italia. Le aste sono programmate tra il 18 e il 29 settembre 2023. Per ampliare la partecipazione da tutta Italia l’INAIL ha aderito al progetto Aste Telematiche del Consiglio Nazionale del Notariato.

Cos’è la Rete Aste Notarili (RAN)

La Rete aste notarili (RAN) è il sistema integrato realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato per la gestione delle aste telematiche. La RAN si caratterizza per la sicurezza eliminando il rischio turbative e di clonazioni. Inoltre si ha sempre la tracciabilità degli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura e l’applicazione normativa antiriciclaggio.

Grazie alla Rete aste notarili i cittadini possono partecipare attraverso gli studi notarili dislocati sull’intero territorio senza necessariamente recarsi presso lo studio che fisicamente batte l’asta. Questa modalità di partecipazione offre un elevato grado comodità, trasparenza e concorrenza. Infatti possono fare un’offerta cittadini da ogni parte d’Italia e questo permette di allargare il numero delle potenziali proposte.

Case a prezzi incredibili all’asta dell’INAIL

Le aste telematiche del Consiglio nazionale del notariato consentono agli interessati all’acquisto degli immobili di partecipare via web. Ogni cittadino può partecipare da uno degli studi notarili aderenti alla RAN e rilanciare anche abitando a centinaia di km dall’immobile. Per le modalità di partecipazione all’asta dell’Inail si possono consultare i dettagli nel bando integrale disponibile online. Il bando contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare all’asta, tra cui l’elenco dei lotti in vendita e come visionare le planimetrie degli immobili, i modelli di partecipazione e il disciplinare d’asta.

Gli immobili all’asta sono qualche decina e dislocati in tutta Italia. Facciamo alcuni esempi estrapolati dall’elenco dei lotti. A Forlì è in vendita un appartamento di 5 locali con base d’asta 101.000 euro (lotto 30820). Invece, a Roma un appartamento di 3 locali in via Savona parte da una base d’asta di 440.000 euro (lotto 30828). A Genova in via Lucarno l’Inail mette in vendita una abitazione di 67 metri quadri con box e cantina a 73.000 euro (lotto 30914). A Vicenza è in vendita un appartamento di 122 metri quadri con box a 63.000 euro (lotto 30819)

Le aste immobiliari sono un’ottima modalità di acquisto di case a prezzi d’occasione. Tuttavia con un po’ di pazienza e attraverso una attenta ricerca, si possono trovare case a prezzi incredibili anche al di fuori delle vendite giudiziarie. Per esempio con meno di 50.000 euro si può comprare un bel trilocale a 20 km da Milano.