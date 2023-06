Pavimento macchiato dopo averlo lavato? Ecco come togliere gli aloni e averlo pulito e splendente

Ti è caduta una goccia d’acqua a terra e ha lasciato subito la macchia? Hai finito di pulire e non riesci a capire come sia possibile che sia di nuovo sporco. Eppure, forse non è così, scopriamo insieme perché!

Quante volte ti sarà capitato di aver passato lo straccio, fiera del tuo lavoro e della fatica impiegata. Ma neanche il tempo che tutto si sia asciugato, ecco comparire quei fastidiosi aloni. E non è certo colpa del detergente poco efficace o della candeggina del supermercato. No, il problema potrebbe essere un altro, e la risposta ti lascerà senza parole. Vediamo insieme come farti avere il pavimento sempre brillante e pulito!

Pavimento macchiato dopo averlo lavato, forse non è sporco

Sembra incredibile, ma è possibile che quella macchia di acqua a terra in realtà non sia una macchia di sporcizia. È possibile che in realtà quella macchia sia una macchia di pulito! A volte, anche se riportato chiaramente sul flacone, magari esageriamo con le dosi di detergente quando laviamo a terra. Questo perché, dopo aver pulito non sentiamo nessun profumo e vorremmo. Per rimediare, invece di aumentare le dosi di detergente possiamo aggiungere un po’ di olio essenziale di pino nel secchio.

Infatti, sono proprio le dosi eccessive di detergente che creano una sorta di patina sul pavimento. Quindi, in realtà la macchia di acqua caduta a terra rivela il vero aspetto del pavimento! Se vuoi che torni a splendere come una volta ed eliminare ogni alone, allora dovresti fare così.

Fai così per averlo pulito, profumato e brillante in poche mosse

Se ti sei trovata davanti a questo problema, la prima cosa da fare è sicuramente ripassare lo straccio. Questa volta però evita di mettere nel secchio il detersivo, piuttosto utilizza acqua tiepida pulita. Per un ulteriore precauzione puoi proprio sciacquare bene il secchio o utilizzarne uno diverso.

Passando lo straccio o il mocio solo con l’acqua vedrai subito il pavimento cambiare aspetto in pochi secondi. Lo strato di detersivo o detergente non risciacquato verrà rimosso e potrai ammira il tuo bel pavimento splendente. Ora che sai cosa ha causato il problema e tutti gli aloni, meglio dosare bene il detersivo dalla prossima volta. Anzi, potresti utilizzare il metodo dei due secchi, così non rischierai più che rimangano residui o aloni.

Ecco quindi, se ti ritrovi il pavimento macchiato dopo averlo lavato ecco la tua soluzione. A volte pensiamo che utilizzare più detersivo o candeggina aiuti a velocizzare il lavaggio e ad igienizzare meglio. E invece, potrebbe essere questa la causa degli aloni e dei pavimenti spenti e opachi.